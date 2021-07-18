EURO 2020 finalini 5 bin biletsiz seyirci izledi

Daily Mail’de yer alan haberde, EURO 2020 finalinde yaşanan olaylar ve biletsiz seyircilerle ilgili olarak İngiltere Futbol Federasyonu CEO’su Mark Bullingham’ın hafta içinde milletvekillerine açıklama yapacağı ifade edildi.





Haberde, finaldeki olaylara ilişkin soruşturma başlatılacağı belirtildi.





BİR BİLETLE ÜÇ KİŞİ GİRDİ

İsmi açıklanmayan bir UEFA yetkilisinin açıklamasına yer verilirken haberde şu ifadeler yer aldı, “Maçın başlamasından iki saat önce stadyumun C kapısında zorlanma oldu ve 1 bilet sahibi üzerinden üç kişinin içeri girdiğini düşünüyoruz.”





Öte yandan maç gününde 200 bine yakın taraftarın stadyum çevresinde olduğu ve finale biletsiz giren kişi sayısının 5 bine yakın olduğu kaydedildi.