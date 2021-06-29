Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şok sonuç

EURO 2020 son 16 turunda İsviçre, 3-3 sona eren karşılaşmanın ardından penaltılarla Fransa'yı 5-4'lük skorla devirerek çeyrek finale yükseldi.





EURO 2020 son 16 turunda Fransa ile İsviçre Bükreş'te karşılaştı.





Mücadelenin 15. dakikasında İsviçre, Haris Seferovic'in golü ile maçta öne geçti. Steven Zuber'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Haris Seferovic, altıpas önünde Clement Lenglet'in üzerinden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Hugo Lloris'in sağından köşede ağlarla buluşturmayı başardı.





Mücadelenin ilk yarısı İsviçre'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.





İkinci devreye baskılı başlayan Fransa, Karim Benzema'nın golü ile 57. dakikada maçta eşitliği yakaladı. Kylian Mbappe'nin ara pasında topla buluşan Karim Benzema, ceza alanında karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Yann Sommer'in yanından ağlarla buluşturmayı başardı.





Bu golden iki dakika sonra Benzema, Fransa'yı öne geçirdi. Kylian Mbappe ile yaptığı verkaç sonrasında topla buluşan Antoine Griezmann'ın ceza alanında soldan içeri gönderdiği ortasına yükselen Karim Benzema, kale önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.





Fransa, Paul Pogba'nın 75. dakikadaki mükemmel golü ile maçta farkı ikiye çıkardı.





İsviçre, iki farkla geriye düştüğü karşılaşmada pes etmedi. 81. dakikada İsviçre, Haris Seferovic'in golü ile maçta farkı bire indirdi.





Heyecan son dakikaya kadar sürerken, 90. dakikada İsviçre, Mario Gavranovic'in golü ile maçta eşitliği yakaladı. Granit Xhaka'nın uzun pasıyla topla buluşan Mario Gavranovic, ceza yayından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Hugo Lloris'in sağından köşede ağlarla buluşturmayı başardı.





Normal süresi 3-3 biten karşılaşmada uzatma bölümüne geçildi. İki takımın da az pozisyon bulduğu uzatma bölümünde gol sesi çıkmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi.





İsviçre, penaltılarda Fransa'yı 5-4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.





İsviçre, çeyrek finalde Hırvatistan'ı 5-3 mağlup eden İspanya ile karşılaşacak.