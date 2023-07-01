Euro Bölgesi'nde enflasyon yavaşladı

Eurostat'ın verilerine göre, enerji fiyatlarındaki düşüş nedeniyle fiyat artışlarındaki yavaşlama gerçekleşti. Gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde fiyatlar yüksek seviyede seyretmeye devam etti.







Çekirdek enflasyon, enerji, gıda, alkol ve tütün ürünlerindeki dalgalanmaları dikkate almadan ölçülen bir gösterge olarak önem taşıyor. Almanya'da enflasyon yüksek seyrederken, Lüksemburg ve İspanya'da düşük seyrediyor.







Almanya'da hükümetin geçen yıl aldığı önlemlerin enflasyonun yükselmesine neden olduğu belirtiliyor.







İspanya'da ise hükümetin katma değer vergisinde yaptığı indirim enflasyonun düşmesinde etkili oldu.





Fransa'da ise enerji fiyatları artarken, gıda fiyatları hala yüksek seyretmekte.