Samanyolu Haber /Ekonomi / Getir Fransa’dan sonra İspanya’dan da çekiliyor /01 Temmuz 2023 10:20

Getir Fransa’dan sonra İspanya’dan da çekiliyor

İspanya'nın en büyük işçi sendikası CCOO, Getir'in İspanya'daki faaliyetlerini sonlandıracağını ve 1.560 çalışanının işten çıkarılacağını duyurdu.

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CCOO, bu kararın Getir'in son yatırım turunda beklediği miktarda fon bulamaması nedeniyle alındığını belirtti. Sendika, Getir'in işçilere çeşitli tazminat paketleri önerdiğini ve bu paketlerin iyileştirilmesi için mücadele edeceklerini söyledi.

Getir, İspanya'daki operasyonlarını sonlandırdığını ve müzakerelerin tamamlanmasının ardından açıklama yapacaklarını belirtti.

Öte yandan, Getir'in Fransa'dan da çekildiği ve düşük satışlar nedeniyle pazar payının azaldığı belirtilmişti.

Hızlı yemek dağıtım şirketleri, pandemi sonrası talepteki düşüş ve yatırımcıların yeni teknoloji şirketlerine olan ilgisinin azalmasıyla karşı karşıya kalmıştır.
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