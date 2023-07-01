Getir Fransa’dan sonra İspanya’dan da çekiliyor

CCOO, bu kararın Getir'in son yatırım turunda beklediği miktarda fon bulamaması nedeniyle alındığını belirtti. Sendika, Getir'in işçilere çeşitli tazminat paketleri önerdiğini ve bu paketlerin iyileştirilmesi için mücadele edeceklerini söyledi.







Getir, İspanya'daki operasyonlarını sonlandırdığını ve müzakerelerin tamamlanmasının ardından açıklama yapacaklarını belirtti.







Öte yandan, Getir'in Fransa'dan da çekildiği ve düşük satışlar nedeniyle pazar payının azaldığı belirtilmişti.







Hızlı yemek dağıtım şirketleri, pandemi sonrası talepteki düşüş ve yatırımcıların yeni teknoloji şirketlerine olan ilgisinin azalmasıyla karşı karşıya kalmıştır.