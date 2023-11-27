Euro ve dolar haftaya nasıl başladı?

Türk lirasındaki tarihi değer kaybı sürerken, döviz kurunda da yükseliş devam ediyor. İsrail-Filistin savaşının da etkisiyle son dönemde daha fazla değer kanan dolar ve eurodan art arda gelen rekorlara bir yenisi daha eklendi. Haftanın ilk işlem gününe başlarken euro yine rekor tazeledi. Dolar ise zirve yenilemeye yaklaştı.



DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar/TL, geçtiğimiz cuma gördüğü rekor seviyesi olan 28,91'e yaklaşarak, bugün 28,8962 seviyesinden işlem görüyor. Doların önceki kapanışı ise 28,8715 seviyesinden gerçekleşmişti.



EURO BUGÜN NE KADAR?

Son dönemde peş peşe pek çok kez rekor yenileyen euro/TL de, sabah saatlerinde 31,6572 seviyesine ulaşarak bir kez daha tarihi zirvesini gördü. Euro önceki kapanışını da 31,5987 seviyesinden yapmıştı.