Samanyolu Haber /Ekonomi / Fon vurgununun merkezi Denizbank'ta derin sessizlik(!) /27 Kasım 2023 09:32

Fon vurgununun merkezi Denizbank'ta derin sessizlik(!)

Gazeteci Meliha Okur, Seçil Erzan soruşturması hakkında Denizbank'ın sorulan sorulara yanıt vermediğini ve yakında kapsamlı bir açıklama yapacağını söyledi.

SHABER3.COM

Eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan’ın dolandırıcılık davası kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor. Futbol dünyasının ünlü isimlerini milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan soruşturması ile ilgili Denizbank'tan bir açıklama gelmedi.

Gazeteci Meliha Okur, sosyal medya hesabından Denizbank'a konuyla ilgili sorular sorduklarını ancak henüz bir yanıt alamadıklarını paylaştı. Okur, aldığı duyumlara göre Denizbank'ın daha sonra kapsamlı bir açıklamada bulunacağını da bildirdi.

Okur X hesabından şu soruları da yöneltti:

"Seçil Erzan sorgulamasında Hakan Ateş ve ekibi tarafından günlerce sorgulandığını ve elindeki belgelerin alındığını söylüyor. Denzibank ekibi bu belgelerin tamamını mahkemeye verdi mi?

Bankalar 50 bin USD üzeri tüm işlemleri MASAK'a bildiriyor. Denizbank ERZAN'ın yaptığı işlemlerde banka sistemine girmiş ve bildirimi yapılmış tutarlar var mı?

Mahkeme banka kaşesi üzerinde Seçil Erzan'ın olduğu belgeleri resmi banka belgesi olarak kabul eder ise Denizbank bu paraları ödeme zorunda kalabilir! DENİZBANK mayıs ayındaki açıklamadan sonra bu konuda bir açıklama yapmadı Bu kadar olayların içindeyken üst yönetimin açıklama yapmaması şüpheye yol açıyor. Niye açıklama yapılmıyor?"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fon vurgununun merkezi Denizbank'ta derin sessizlik(!) Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:27:02