Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na 'Arjantin' uyarısı

"Türkiye'nin Arjantin örneğini iyi incelemesi lazım. Arjantin sürekli faiz arttırmasına rağmen enflasyonu kontrol edemedi. Bunun nedeni faiz arttırımının yanında yapması gereken diğer yapısal reformları yapmaması. Faiz arttırımı geçmişte yapılan hataların bir bedelidir. Acı verir. Bu acıyı çekmemize değmesi için diğer yapısal reformların ivedilikle hayata geçirilmesi gerekir."









Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini piyasa beklentilerinin üzerindeki 500 baz puanlık bir artışla yüzde 40 seviyesine çıkardı.14 Mayıs ve 28 Mayıs Seçimleri sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimek'in, Merkez Bankası'nın başına da Hafize Gaye Erkal'ın geçmesiyle, politika faizinde ilerlenen düşüş politikası yerini artışa bırakmıştı.Ekonomist Prof. Özgür Demirtaş, faiz arttırımıyla ilgili Merkez Bankası'nı uyararak Arjantin örneğini verdi.Demirtaş, "Türkiye'nin Arjantin örneğini iyi incelemesi lazım" diyerek faiz arttırımının yanında yapısal reformlara dikkat çekti.Özgür Demirtaş'ın sözleri şöyle: