Samanyolu Haber /Gündem / Kilosuna 1 haftada tam 45 lira zam geldi! /27 Kasım 2023 09:38

Kilosuna 1 haftada tam 45 lira zam geldi!

Kırmızı et fiyatlarında artış sürüyor. Kuzu karkas ette son 15 günde 45 liralık zam geldi. İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, kuzu etinin kilogramının 590 ila 680 lira arasında satılacağını ifade etti.

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Kuzu karkas ette fiyat artışı durdurulamıyor. Son 15 günde gelen 45 liralık zamla kuzu kargasın kilogram fiyatı yüzde 18,3 artışla 245 liradan 290 liraya yükseldi.

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, kasaplarda kuzu etin kilogram fiyatının ise kalitesi ve yağ durumuna göre değişmekle beraber, 590 ila 680 lira arasında satılacağını söyledi.

"KUZU ETİ FİYATININ ARTMASINA YOL AÇIYOR"

Dünya Gazetesi'nden Mehmet Hanifi Gülel'in haberine göre, bu durumun her yılın bu döneminde süt kuzusunun bitmesi nedeniyle mayıs ayına yaşandığını ifade eden Tüfekçi, “Ancak bu yıl farklı bir durumun söz konusu. Dana etinde olduğu gibi şu anda besici adı altında geçinen bazı insanlar ‘piyasada kuzu yok, kuzunuzu kesmeyin, 300 lira olacak’ diyerek kuzu eti fiyatının artmasına yol açıyor” dedi.

BU HAFTA BİR ZAM DAHA BEKLENİYOR

Sadece dün kuzu karkas etine 25 lira zam yapıldığına dikkat çeken Tüfekçi, “Şu anda bölgelere göre değişmekle beraber kuzu kargasın fiyatı; Batı illerinde 295 lira, Doğu illerinde ise 285 lira civarında. Toptan et satışı yapan tüccarların konuşmalarına göre de bu hafta bir zam daha bekleniyor. Dana etin fiyatı ise şu an stabil, bir zam yok. Dana etin karkas kilogram fiyatı bölgeden bölgeye değişmekle beraber ortalama olarak 240 lira ile 255 lira arasında” dedi.
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