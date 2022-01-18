Samanyolu Haber /Gündem / Euroleague'den Ergin Ataman'a ceza /18 Ocak 2022 19:43

Euroleague'den Ergin Ataman'a ceza

Euroleague Yönetimi, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a FC Barcelona maçındaki tepkisi sebebiyle 15 bin euro para cezası verdiklerini açıkladı.

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EuroLeague’de heyecan devam ederken Anadolu Efes’te başantrenör Ergin Ataman’ın ihraç sonrası Barcelona tribünlerine ‘kupayı ben aldım’ tepkisi gündem olmuştu.

Euroleague Yönetimi, Ergin Ataman'a FC Barcelona maçındaki tepkisi sebebiyle 15 bin euro para cezası verdiklerini açıkladı.

NELER YAŞANMIŞTI?
THY Euroleague'in 21. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelirken Ergin Ataman oyundan atılmıştı.

Üçüncü çeyreğin bitimine 7 dakika 27 saniye kala oyundan atılan Ataman, önce sahadan çıkmak istemedi ve benche oturdu.
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