Samanyolu Haber /Kültür / Eurovision'a 'savaş' engeli /09 Ekim 2022 17:29

Eurovision'a 'savaş' engeli

Son olarak Ukrayna'nın kazandığı ve kural gereği bir sonraki yıl kazanan ülkede yapılan Eurosivison şarkı yarışmasının savaş nedeniyle İngiltere'de düzenleneceği açıklandı.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Eurovision 2022'yi Ukrayna'nın kazanmasının ardından Rusya ile savaş nedeniyle yarışmanın Ukrayna'da yapılamayacağı açıklanmıştı. Son olarak yarışmanın İngiltere'de yapılacağı duyuruldu.

Avrupa Yayın Birliği (EBU) resmi sitesinden yaptığı açıklamayla,  İngiltere'nin bu yılki yarışmanın ikincisi olması nedeniyle bu ülkenin kamu yayın kuruluşu olan BBC ile görüşüldüğünü ve 2023 yılındaki Eurovision Şarkı Yarışması'nın İngiltere'de yapılmasına karar verildiğini açıklanmıştı.

YARIŞMANIN YAPILACAĞI ŞEHİR BELLİ OLDU

Eurovision Şarkı Yarışması 2023'ün Liverpool'da yapılacağı açıklandı. Müzik yarışması sunucusu ve komedyen 59 yaşındaki Graham Norton, Cuma günü konuk olduğu The One Show'da Liverpool ve Glasgow'un geçen ay son iki şehir seçildikten sonra etkinliğin Birleşik Krallık'ta nerede gerçekleşeceğini açıkladı.
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