Samanyolu Haber /Gündem / Baskında yaşlı kadın ve torununa darp /15 Şubat 2020 14:15

Baskında yaşlı kadın ve torununa darp

Şırnak’ın İdil ilçesinde polisler sabah saatlerinde evlere baskın yaptı. Yerine kayyım atanan İdil Belediyesi Eşbaşkanı Murat Şen’in yeğeni olan Nurettin Şen’in evine de aynı saatlerde kar maskeli özel harekat polisleri baskın düzenledi.

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Sabah saat 06.00'da yapılan baskın sırasında evde bulunanların polisler tarafından darp edildiği öğrenildi.
 
ANNE DARP EDİLDİ

Gazeteduvar'da yer alan Mezopotamya Ajansı kaynaklı habere göre, evi aranan Murat Şen’in kardeşi dondurucu havada dışarıda bekletildi, 90 yaşındaki annesi Fatma Şen’in kolu ise sandık arasına sıkıştırıldı. Anne Şen’in iki kolunda yaralar oluşurken, evde bulunan Abdurrahim Şen’in başının duvara vurulması sonucu kaşı yarıldı.

Aramadan sonra gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürülen Nurettin Şen’in gözaltı gerekçesi ise öğrenilemedi. İlçede aynı saatlerde evine baskın düzenlenen Mehmet Fidan da gözaltına alındı.
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