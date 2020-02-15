Baskında yaşlı kadın ve torununa darp

Sabah saat 06.00'da yapılan baskın sırasında evde bulunanların polisler tarafından darp edildiği öğrenildi.
ANNE DARP EDİLDİ
Gazeteduvar'da yer alan Mezopotamya Ajansı kaynaklı habere göre, evi aranan Murat Şen’in kardeşi dondurucu havada dışarıda bekletildi, 90 yaşındaki annesi Fatma Şen’in kolu ise sandık arasına sıkıştırıldı. Anne Şen’in iki kolunda yaralar oluşurken, evde bulunan Abdurrahim Şen’in başının duvara vurulması sonucu kaşı yarıldı.
Aramadan sonra gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürülen Nurettin Şen’in gözaltı gerekçesi ise öğrenilemedi. İlçede aynı saatlerde evine baskın düzenlenen Mehmet Fidan da gözaltına alındı.