Ev hanımı, 2,5 aylık bebeğiyle tutuklandı; suçu(!), cezaevi arkadaşına para göndermek

Afyonkarahisar’da kapatılan bir öğrenci yurdunda üç ay çalıştığı için Gülen cemaatine üyelik suçlamasıyla 7 yıl 8 ay ceza verilen ve hakkında Afyon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ikinci kez soruşturma başlatılan ev hanımı Hilal Keser, iki aylık bebeğiyle birlikte Denizli’de tutuklandı. Hilal Keser’in 6 yaşında bir kızı daha olduğu öğrenildi.
Denizli T Tipi Cezaevine konulan Keser, daha önce cezaevinde birlikte kaldığı M.B. adlı kadına kitap kargosu içinde para göndermek, tutuklu ve hükümlü yakınları ile KHK’lılara yapılan para yardımını dağıtmakla ‘suç’lanıyor.
BEN KENDİ HALİNDE BİR EV KADINIYIM
Savcılık ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddeden Hilal Keser, “Ben kimseye kargo ile kitap ve kitap adı altında para yollamadım. S.E ve M.B isimli bayanlara elden borç para verdiğim gibi onlardan da yine elden borç para almıştım. Bu borç para alma verme işi sürekli değildi. İhtiyacım olduğunda onlardan borç para alırdım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Benim kimseyle bağım yoktur. Ben kendi halinde ev hanımı bir kadınım.” dedi.
BEBEĞİ EMZİRME MOLASI!
İfade tutanağına göre 2.5 aylık bebeği olan Hilal Keser’in sorgusuna, bebeğini emzirme ihtiyacı olduğu için geçici olarak ara verildi ve sorgu 10 dakika sonra tekrar başladı. Keser’e, eşinin cezaevinden bir arkadaşının getirdiği bin lirayı hangi amaçla verdiği ve kendisinin cezaevinden bir arkadaşının evlere temizliğe giden kızkardeşinin ‘örgütsel bağlantıları’ soruldu. Hilal Keser’in bir aile yakınının aktardığına göre dün sabah evinde gözaltına alındı. SEGBİS ile Afyon’a bağlandı ve tutuklandı.
DAHA ÖNCE EŞİYLE BİRLİKTE TUTUKLANDI
2016 yılında eşiyle birlikte Afyon’da gözaltına alınan ve bir yıl İzmir Ödemiş Cezaevinde kalan Hilal Keser’in, 7 yıl 8 ay hapis cezası verildikten sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtildi. Kapatılan bir okulda tarih öğretmeni olarak çalıştığı için 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen eşi Bilal Keser ise 56 ay cezaevinde yattı.