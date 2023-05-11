AFP muhabiri, Rusya'nın roketli saldırısında öldü

AFP’den yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki video koordinatörü Arman Soldin, Pazartesi günü bir Grad füzesinin yattığı yerin yakınına düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Soldin, aylardır çatışmaların sürdüğü Bahmut’a 10 km uzaklıktaki Chasiv Yar kasabasında Ukrayna askerleriyle birlikteydi.



Saldırı gerçekleştiğinde yakınında yer alan meslektaşları saldırıdan yara almadan kurtuldu. AFP Başkanı Fabrice Fries, “Tüm ajans Arman’ın kaybıyla yıkıldı,” dedi ve ekledi: “Onun ölümü, Ukrayna’daki çatışmaları takip eden gazetecilerin her gün karşı karşıya kaldıkları risk ve tehlikelerin korkunç bir hatırlatıcısıdır.”



Saraybosna’da doğan Soldin Fransız vatandaşıydı. Ajans, Soldin’in 2015 yılında AFP’nin Roma bürosunda stajyer olarak çalışmaya başladığını ve daha sonra Londra’da işe alındığını belirtti. Rusya’nın 24 Şubat 2022’deki işgalinden sonra Ukrayna’ya gönderilen ilk AFP ekibinin bir parçası olan genç gazeteci, bölgeden görüntüleri dünyaya ulaştırıyordu.



Soldin Eylül ayından bu yana Ukrayna’da yaşıyor, ekibin haberlerini yönetiyor ve düzenli olarak doğu ve güneydeki sıcak noktalara seyahat ediyordu.



Ajansın dünya haberleri direktörü Phil Chetwynd yaptığı açıklamada, “Arman’ın parlak çalışması, AFP’nin Ukrayna’daki gazeteciliğinden gurur duymamızı sağlayan her şeyi özetliyordu” dedi.



Chetwynd, “Onun ölümü, bu savaşı haberleştirmenin risk ve tehlikelerini korkunç bir şekilde hatırlattı. Bu gece düşüncelerimiz ailesi, arkadaşları ve Ukrayna’da sahada olan tüm çalışanlarımızla birlikte” ifadelerini kullandı.