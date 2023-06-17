Samanyolu Haber /Gündem / Ev sahibi-kiracı tartışması kanlı bitti /17 Haziran 2023 21:41

Ev sahibi-kiracı tartışması kanlı bitti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde çıkan tartışma sonrası kiracısı tarafından pompalı tüfekle vurulan ev sahibi hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre Yıldıztepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kiracı Fatih T, ev sahibi Orhan Mercan ile tartıştı.

Tartışma sırasında Fatih T, yanında getirdiği pompalı tüfekle Mercan’a ateş etti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mercan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Zanlı Fatih T, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ev sahibi-kiracı tartışması kanlı bitti Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:48:21