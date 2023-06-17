Samanyolu Haber /Gündem / 600 bin çok riskli birim var /17 Haziran 2023 22:21

600 bin çok riskli birim var

Beklenen İstanbul depremi için "Kimseyi tedirgin etmek istemeyiz ama vakit daraldı” diyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, İstanbul'da 600 bin çok riskli birim olduğunun altını çizdi.

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BOLDMEDYA.COM'da yer alan habere göre olası İstanbul depremiyle ilgili konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki “Kimseyi tedirgin etmek istemeyiz ama vakit daraldı” dedi.

“FAY KIRIKLARI HAREKETLİ BİR ŞEKİLDE BİZİ BEKLİYOR”

Özhaseki, olası İstanbul depremine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. CNN Türk’e konuşan Özhaseki, “Marmara açıklarında fay kırıkları hareketli şekilde bizi bekliyor. Kimseyi tedirgin etmek istemeyiz ama vakit daraldı” dedi.

600 BİNİ ÇOK RİSKLİ

İstanbul’da yaklaşık 6 milyon bağımsız birim bulunduğunu hatırlatan Özhaseki, “Bunlardan 600 bini çok riskli görünüyor. Bir takım rezerv alanlarda önce riskli alanları taşıyacağız. Hep birlikte seferber olacağız. Bakanlığımız daha öncede bir takım projeler açıkladı. Müracaatlar alındı ve hak sahiplilikleri belirleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da arz ettim. Rezerv alanlarda inşaatlara kısa sürede başlayacağız. Bir taraftan riskli binalardan başlayarak bir taraftan da yerinde dönüşümle yapacağız” dedi.

KONUTLAR 6 ŞİDDETİNDEKİ DEPREME DAYANIKSIZ

Özhaseki, konutlara ilişkin, “Her bir deprem bize ders oluyor. 99 depreminden sonra kanunlar yeniden elden geçirilmiş ve konut yapımı zorlaştırılmış. 99 depreminden önce yapılanlara 6 şiddetindeki depreme dayanaksız konutlar olarak bakılıyor” açıklamasını yaptı.
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