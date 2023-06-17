Samanyolu Haber /Dünya / Sudan'da sular durulmuyor: 22 ölü /17 Haziran 2023 22:38

Sudan'da sular durulmuyor: 22 ölü

Sudan'ın farklı bölgelerinde ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalarda, bugün 22 kişi hayatını kaybetti.

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Sözcü'de yer alan habere göre başkentin güneyindeki Yermuk semti, kuzeyindeki Bahri kenti ile batısındaki Kuzey Darfur ve Kuzey Kurdufan eyaletlerinde, taraflar arasında çatışmalar yaşandı.

Hartum’un kuzey ve güneyinde ordu, savaş uçakları ve top atışlarıyla HDK noktalarını hedef aldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkentin güneyinde orduya ait askeri tesislerin de bulunduğu Yermuk Mahallesi’ne düzenlenen hava saldırısında, 5’i çocuk 17 kişi öldü. Saldırıda 25 ev de yıkıldı.

HDK’den yapılan yazılı açıklamada ise orduya ait savaş uçaklarının, bölgeye yönelik bombardımanında, ölen ve yaralananların olduğu, ayrıca orduya ait MİG tipi savaş uçağının düşürüldüğü iddia edildi.

ŞİDDET TIRMANIYOR

Kuzey Darfur Eyaleti Valisi Nimr Muhammed Abdurrahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Tavile kentinin doğu mahallelerinde ordu ile HDK arasında çıkan çatışmalarda, 5 sivil hayatını kaybetti.” dedi.

İş yerlerinin yağmalandığını belirten Abdurrahman, Darfur bölgesinde şiddetin artmasından endişe duyduklarını ifade etti.

5 eyaletten oluşan Darfur bölgesi, cumadan bu yana iki askeri güç arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Batı Darfur Eyaleti Valisi Hamis Abdullah Abbeker, 14 Haziran’da konutundan kaçırılıp infaz edilmiş, ordu ve HDK, vali suikastıyla ilgili birbirlerini suçlamıştı.

2 MİLYON SİVİL EVİNİ TERK ETTİ

BM, 15 Nisan’da Sudan’daki çatışmalar nedeniyle Darfur’da insani felaket uyarısı yapmıştı.

Sudan’da 3. ayına giren çatışmalarda yaklaşık bin kişi yaşamını yitirdi, 5 bine yakın kişi yaralandı.

Çatışmalar, başkent Hartum, çevresindeki Umdurman ve Bahri kentleri ile ülkenin güney ve batı kesimlerinde sürüyor.

Ateşkes kararları ile uluslararası yaptırım tehditlerine rağmen aralıksız süren çatışmalar nedeniyle Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 9 milyon kişi insani yardıma muhtaç duruma geldi, 2 milyon 200 bin kişi yerinden edildi, yarım milyonu aşkın Sudanlı ise komşu ülkelere geçti.

Sudan’daki kriz için ABD ve Suudi Arabistan öncülüğünde başlatılan müzakereler sonuçsuz kaldı, taraflar, alınan ateşkes kararlarına uymadı.
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