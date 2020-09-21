Samanyolu Haber /Medya / Evrensel yazarına 10,5 yıl hapis cezası /21 Eylül 2020 15:16

Evrensel yazarına 10,5 yıl hapis cezası

Evrensel gazetesi yazarı Yusuf Karataş hakkında katıldığı panel ve çalıştaylar gerekçe gösterilerek 'örgüt üyesi olma' iddiasıyla 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, Karataş’ın 'suça meyilli kişiliği' olduğunu öne sürerek cezada indirime gitmedi.

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Gazeteci Yusuf Karataş hakkında katıldığı panel ve çalıştaylar gerekçe gösterilerek ‘terör örgütü kurmak ve yönetmek” suçlamasıyla 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın karar duruşması yapıldı.

KATILDIĞI TOPLANTI ‘SUÇ’ KABUL EDİLDİ 

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada mahkeme heyeti, Karataş’ın avukatlarının mütalaanın yeniden değerlendirilmek üzere savcılığa gönderilmesi talebini reddetti. Katıldığı Demokratik Toplum Kongresi (DTK) toplantılarının suç olarak iddianamede yer almasına yanıt veren Karataş, DTK’ye 2011 yılından sonra yöneticisi olduğu Emek Partisi’ni (EMEP) temsilen katıldığını söyledi.

‘ORTADA BİR ÖRGÜT VARSA EMEP’TİR’ 

DTK’nin 2007 yılında faaliyete başlayan bir kitle örgütü olduğunu hatırlatan Karataş, iktidar partisinin milletvekili ve yöneticilerinin de kuruluş sürecinde DTK’de görev aldığını, toplantılara katıldığını ifade etti. İddianamede ‘telefon ve tape kayıtları’ ile ilgili yöneltilen suçlamalara da yanıt veren Karataş, “Bu görüşmeler EMEP’li arkadaşlarımla yaptığım görüşmelerdir. Ortada bir örgüt varsa o da EMEP’tir” dedi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI… 

Mahkeme ise Karataş hakkında “örgütü üyeliği” iddiasıyla 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Evrensel’in haberine göre mahkeme heyeti “suça meyilli kişiliği” iddiasıyla cezada indirime gitmedi. Mahkeme ayrıca Karataş hakkında tutuklama kararı vermezken yurt dışı çıkış yasağı konusunda adli kontrolün devamına karar verdi
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