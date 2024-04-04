Samanyolu Haber /Gündem / Evrim, deizm, ateizm, Tabiat Risalesi... İftar Zamanı'nı kaçırmayın! /04 Nisan 2024 16:07

Evrim, deizm, ateizm, Tabiat Risalesi... İftar Zamanı'nı kaçırmayın!

İftar Zamanı bugün çok dikkat çeken bir konu ve yeni konuğuyla ekranlara geliyor.

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MCEU TV''de canlı olarak yayınlanan İftar Zamanı'nın bugünkü konuğu Prof. Dr. İrfan Yılmaz olacak. 

Programın sunucusu Metin Haboğlu, Prof. Dr. İrfan Yılmaz ile;

- Evrimin hayatı izah etmede zorlandığı ve aciz kaldığı hususları,
- Kainattaki düzeni ve sistemlerdeki mükemmelliği,
- Tabiat Risalesini,
- Son yıllarda yaygınlaşan Ateizm ve Deizm tehlikesini konuşacak. 

Farklı coğrafyalardan canlı bağlantılar ve Metin Haboğlu'nun seslendireceği eserlerle renk katacağı program, Türkiye saati ile 17:45'te MCEU TV'de canlı olarak yayınlanacak. 


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