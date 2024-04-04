Evrim, deizm, ateizm, Tabiat Risalesi... İftar Zamanı'nı kaçırmayın!

MCEU TV''de canlı olarak yayınlanan İftar Zamanı'nın bugünkü konuğu Prof. Dr. İrfan Yılmaz olacak.
Programın sunucusu Metin Haboğlu, Prof. Dr. İrfan Yılmaz ile;
- Evrimin hayatı izah etmede zorlandığı ve aciz kaldığı hususları,
- Kainattaki düzeni ve sistemlerdeki mükemmelliği,
- Tabiat Risalesini,
- Son yıllarda yaygınlaşan Ateizm ve Deizm tehlikesini konuşacak.
Farklı coğrafyalardan canlı bağlantılar ve Metin Haboğlu'nun seslendireceği eserlerle renk katacağı program, Türkiye saati ile 17:45'te MCEU TV'de canlı olarak yayınlanacak.