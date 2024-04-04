Rusya'dan NATO mesajı: Doğrudan çatışma seviyesine geriledik

NATO, kuruluş antlaşmasının imzalanışının 75'inci yıldönümünü kutlarken Rusya'dan mevcut siyasi durumla ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi.







Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, NATO'nun Ukrayna'daki ihtilafa halihazırda dahil olduğunu belirterek "Gerçekte ilişkiler şu an doğrudan karşı karşıya gelme seviyesine gerilemiş durumda" değerlendirmesinde bulundu. Peskov, "NATO sınırlarımıza doğru ilerlemeyi ve askeri altyapısını sınırlarımıza doğru genişletmeyi sürdürüyor" dedi.





DW Türkçe'nin haberine göre NATO'nun sürekli doğuya genişlemesinden rahatsızlık duyan Rusya, Ukrayna'ya saldırısını da bu gerekçeyle açıklamıştı. Devlet Başkanı Vladimir Putin, defalarca Batı'yı Soğuk Savaş sonrasında Rusya'yı kandırmakla ve doğuya genişlemeyeceği yönündeki sözünü tutmamakla suçlamıştı. NATO ise bu suçlamalara, NATO'nun bir savunma ittifakı olduğu ve katılımın ülkelerin kendi demokratik tercihleri olduğunu belirterek yanıt vermişti.





Putin Ukrayna'ya saldırmasına NATO'nun doğuya genişlemesini gerekçe gösterse de Ukrayna savaşından sonra Finlandiya ve İsveç'i de üyeliğe kabul eden NATO, doğuya daha da genişlemiş oldu. Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın üyeliği de NATO'nun gündeminde.





Stoltenberg: ABD ve Avrupa'nın birbirine ihtiyacı var

Rusya'dan "çatışmanın eşiğindeyiz" mesajı gelirken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün Brüksel'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada ABD ve Avrupa arasındaki müttefiklik ilişkilerinin sağlamlığına vurgu yaptı. "Avrupa'nın güvenliği için ABD'ye ihtiyacı var. Aynı zamanda Kuzey Amerika'nın da Avrupa'ya ihtiyacı var. Avrupalı müttefikler birinci sınıf ordular, muazzam istihbarat ağları ve eşsiz diplomatik kaldıraç sunarak ABD'nin gücünü katlamaktadır" açıklaması yaptı.





ABD'nin, savunma harcamalarına yeterli katkıyı sağlamayan Avrupalı müttefiklere yönelik eleştirilerine de atıfta bulunan Stoltenberg, yükün adil dağılımının hayati önem taşıdığını, Avrupa'nın harcamalarını giderek artırdığını belirtti. Stoltenberg, "ABD, NATO yoluyla dünyadaki diğer büyük güçlerden daha fazla dosta ve daha fazla müttefike sahip olmuştur" dedi.





Ukrayna'dan Patriot talebi



NATO'nun 75'inci kuruluş yılı kutlamalarına denk gelen dışişleri bakanları toplantısına katılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise ülkesinin hava savunma sistemleri talebini yineledi. NATO'yu yıldönümü için tebrik eden Kuleba, konuşmasına "Partiyi berbat etmek istem ama bugünkü ana mesajım Patriotlar" diye başladı.





Kuleba, "Ukraynalıların hayatlarını kurtarmak, ekonomisini kurtarmak, Ukrayna'ya Patriotların ve diğer hava savunma sistemlerinin tedarikine bağlıdır. Patriotlar diyoruz. Çünkü Patriotlar balistik füzeleri yakalayabilecek tek sistem" diye konuştu.





NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, dün Ukrayna'ya uzun vadeli destek için beş yıllığına 100 milyar euroluk bir fon oluşturulmasını gündeme getirmişti. Ancak bu konuda üye ülkeler arasında görüş ayrılıkları olduğu biliniyor.