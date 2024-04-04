HSK, Abdullah Zeydan kararı veren mahkemeyle ilgili inceleme başlattı

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesi kararını veren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlattı







Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı, dönemin Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan hakkında 2015-2016 yılları arasında Hakkari, Yüksekova ve Şırnak’ta düzenlenen 7 ayrı toplantı, basın açıklaması, yürüyüş ve cenaze törenine katılması ile yaptığı konuşmalar nedeniyle soruşturma başlatmıştı.







4 Kasım 2016’da HDP'ye yönelik eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınarak tutuklanan Zeydan hakkında “örgüte yardım etmek" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla 8 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası verilmiş bu karar daha sonra Yargıtay tarafından bozulmuştu.





Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin bozma kararı sonrası 6 Ocak 2022'de Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen duruşmada Zeydan hakkında yine “örgüt propagandası yapmak’tan” 3 yıl 1 ay 15 gün, “örgüte yardım etmek’ten” 5 yıl hapis cezası verilmişti. Mahkeme, Zeydan’ın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak, hükümle birlikte tahliyesine karar vermişti.

Bu karar Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından 2022'de onanmıştı. Zeydan seçilme hakkını da içeren memnu haklarının iadesi için başvuruda bulunmuş, bu talep Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 4 Nisan 2023'te kabul edilmişti.





SEÇİMDEN 2 GÜN ÖNCE İTİRAZ EDİLDİ

Ancak 29 Mart 2024 Cuma günü mesai bitimine 5 dakika, seçime ikin gün kala Adalet Bakanlığı idari bir karar ve yazıyla, 2022 yılında memnu haklarını alan ve tüm yasal denetimlerden geçen Zeydan’ın memnu haklarına itiraz etmişti.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi de bu itiraza uyarak 29 Mart 2024'te, 31 Mart seçimlerinden sadece iki gün önce memnu hakların iadesi kararını iptal etmişti.





Zeydan ise 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde birinci olarak seçilmişti.





Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı memnu hakların iadesi kararının iptali üzerine Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın "seçime yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve mazbatanın sonraki en çok oy alan, seçilme yeterliliğine sahip AK Parti’nin adayı Abdulahat Arvas’a teslim edilmesine karar vermişti.





İl Seçim Kurulu'nun kararının ardından Van halkı kentte protestolar düzenlemişti. Bu protestolar, Batman, Adana, İzmir gibi birçok ilde devam etmişti.





DEM Parti, mazbatanın AK Parti adayına verilme kararından bir gün sonra MYK toplantısını Van'da gerçekleştirmişti. MYK sonrası DEM Parti, CHP, TİP ve EMEP heyetleri kentte bugün yürüyüş düzenlemişti.





Yürüyüşte DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, DEM Parti milletvekilleri Sırrı Sakık, MYK üyeleri , DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Gençlik Meclisi Eşsözcüsü Edanur İbrahimoğlu, Van Belediye Eşbaşkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, Leyla Zana, Başak Demirtaş, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP heyeti, TİP Genel Başakanı Erkan Baş ve milletvekili Ahmet Şık, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, SYKP Eşbaşkanı Mertcan Titiz, EHP Başkanı Hakan Öztürk yer almıştı.





DEM PARTİ YSK'YA İTİRAZ ETTİ

DEM Parti ayrıca mazbatanın AK Parti adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine ilişkin kararın iptali için YSK'ya başvuruda bulunarak karara itiraz etmişti.





İtirazı bugün görüşen YSK, Van'da mazbatanın DEM Partili Abdullah Zeydan'a verilmesine karar verdi.