Almanya'da eyalet seçimlerinde Bavyera'da CSU, Hessen'da CDU kazandı

Almanya'nın Bavyera ile Hessen eyaletlerinde bugün eyalet parlamentosu seçimleri yapıldı.

İlk tahminlere göre, 9.4 milyon seçmenin oy kullandığı Bavyera’da iktidarın büyük ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) toplam oyların yüzde 37’ini aldı. 4.3 milyon seçmenden yüzde 64.5’inin oy kullandığı Hessen’de ise Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 35.5 oy alarak seçimlerden en güçlü parti olarak çıktı.





Bavyera’da Yeşiller yüzde 16, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 15, Özgür Seçmenler (FW) yüzde 14 oy aldı. Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 3 ve Sol Parti de yüzde 1.5’le yüzde 5 barajını aşamadı. Bavyera’da 2018 yılında yapılan seçimlerde CSU yüzde 37.2, FW yüzde 11.6, Yeşiller yüzde 17.6, AfD yüzde 10.2, SPD yüzde 9.7 ve FDP yüzde 5.1 oy almıştı. Hessen’de ise diğer partilerden SPD yüzde 16, AfD yüzde 16, Yeşiller yüzde 15.5, FDP yüzde 5 oy aldı. Sol Parti yüzde 3.5, Özgür Seçmenler yüzde 3.5 oy alarak yüzde 5 barajını aşamadı. 2018 yılında yapılan seçimlerde CDU yüzde 27, Yeşiller yüzde 19.8, SPD yüzde 19.8, AfD yüzde 13.1, FDP yüzde 7.5, Sol Parti yüzde 6.3 ve FW yüzde 3 oy almıştı. Bu veriler ışığında Bavyera’da CSU’lu Eyalet Başbakanı Markus Söder’in FW ile, Hessen’de de CDU’lu Eyalet Başbakanı Boris Rhein’ın Yeşiller’le koalisyonu sürdürmelerine kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.