Ukrayna için 100 milyar dolarlık yardım paketi

The Telegraph'ın haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya en büyük askeri ve mali yardım paketini sağlamak için ABD Kongresi'nden onay isteyecek.







Biden’ın 2025 yılına kadar yeteceğini planladığı yardım paketinin yaklaşık 100 milyar dolar olabileceği belirtiliyor.





Beyaz Saray'a yakın bir kaynak The Telegraph'a verdiği demeçte, büyük yardım paketinin kongrenin birçok üyesi tarafından güçlü bir şekilde desteklendiğini, bu konunun 2024 başkanlık seçimlerine kadar tek seferlik bir yasa tasarısı ile çözülmesini istediklerini söyledi.





Habere göre Biden yönetimi Ukrayna’ya yönelik büyük ölçekli bu yardım paketinin ayrıntıları üzerinde çalışılıyor. Özellikle Amerikalı yetkililerin bu paket kapsamında Kiev'e hangi silahların verilebileceğini tespit ettiği iddia ediliyor.





30 Eylül'de ABD, Ukrayna'ya yardımı kapsamayan geçici bir hükümet finansman projesini kabul etti. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar daha sonra Kiev'i desteklemeyi düşüneceklerine söz verdiler.





Beyaz Saray, Washington'un şu anda Ukrayna'ya yalnızca kısa vadeli destek sağlama imkanına sahip olduğunu, Kiev'e yönelik uzun vadeli yardım programlarının uygulanmasının ise hala belirsiz olduğunu duyurmuştu.