Samanyolu Haber /Dünya / Eyfel Kulesi'nde grev var /05 Ocak 2024 08:58

Eyfel Kulesi'nde grev var

Sendikalar, "Durumun böyle gitmesi durumunda Eyfel Kulesi Temmuz-Ağustos aylarındaki Olimpiyat Oyunları döneminde kapanacak" diyerek bir an önce somut adımlar atılmasını talep etti.

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Fransa'da her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Eyfel Kulesi ve Mont Saint Michel'de çalışanlar "yetersiz yatırım" ve "aşırı ziyaretçi sayısı" nedeniyle son iki haftanın bir bölümünde greve gitti.

27 Aralık'ta dünyaca ünlü kulenin yaratıcısı Gustave Eiffel'in ölümünün 100. yıl anma gününde bir günlüğüne grev yapan 360 personel, 134 yıllık demir yapının ihtiyacı olan "dev bakım, yenileme ve koruma çalışmalarının" maliyetinin "hafife alındığı" uyarısında bulundu.

Sendikalar, "Durumun böyle gitmesi durumunda Eyfel Kulesi Temmuz-Ağustos aylarındaki Olimpiyat Oyunları döneminde kapanacak" diyerek bir an önce somut adımlar atılmasını talep etti.

"Mont Saint Michel'e yeterli kaynak ayrılmıyor"

Dünyanın en ünlü "Gel git adası" Mont Saint Michel'de 55 çalışanın 15'i 26 Aralık'ta bitiş tarihi kesinleştirilmemiş bir greve başladı.

350 basamak çıkılarak manastırına ulaşılan adada sendikalar personelin "tamamının" diz ve bileklerinde eklem sorunları olduğunu ileri sürdü.

Adaya ayrılan mali kaynağın "bu fantastik anıt için uygun düzeyde olmadığını" vurgulayan işçi temsilcileri, daha fazla personel, yabancı dil bilenlere ekstra ücret, işin fiziksel olarak zorlayıcı kısımları için tazminat ve sahada daha iyi olanaklar talep ediyor.

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Fransa'nın en çok ziyaret edilen anıtlarından biri olan Mont Saint Michel, yılda yaklaşık 1,5 milyon turist çekiyor.
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