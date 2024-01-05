Putin, Ukrayna'da savaşan yabancılara Rus vatandaşlığı vaad etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yayınladığı bir kararname ile Ukrayna'da savaşan yabancı uyruklulara vatandaşlık vereceğini bildirdi.



Kararnameye göre, sözleşme imzalayan kişiler, kendileri, eşleri, çocukları ve ebeveynleri için Rus pasaportu alma başvurusunda bulunabilecek. Bu kişilerin orduyla en az bir yıllık sözleşme imzalamaları gerekiyor.



Onlar arasında düzenli silahlı kuvvetlerle ya da diğer "askeri oluşumlarla" sözleşme imzalamış olanlar da yer alıyor.



Moskova, Ukrayna'da kendi saflarında savaşan yabancıların sayısına ilişkin veri yayınlamıyor.



Ancak Küba aylık maaşının 100 katından fazla ikramiye karşılığında Rus ordusuna katılanların olduğu biliniyor.