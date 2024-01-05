Samanyolu Haber /Dünya / Putin, Ukrayna'da savaşan yabancılara Rus vatandaşlığı vaad etti /05 Ocak 2024 09:02

Putin, Ukrayna'da savaşan yabancılara Rus vatandaşlığı vaad etti

Rusya, Ukrayna'da kendileri için savaşan yabancı uyruklulara vatandaşlık vereceğini duyurdu. Bu kişilerin en az bir yıllık sözleşme imzalamaları gerekiyor.

SHABER3.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yayınladığı bir kararname ile Ukrayna'da savaşan yabancı uyruklulara vatandaşlık vereceğini bildirdi.

Kararnameye göre, sözleşme imzalayan kişiler, kendileri, eşleri, çocukları ve ebeveynleri için Rus pasaportu alma başvurusunda bulunabilecek. Bu kişilerin orduyla en az bir yıllık sözleşme imzalamaları gerekiyor.

Onlar arasında düzenli silahlı kuvvetlerle ya da diğer "askeri oluşumlarla" sözleşme imzalamış olanlar da yer alıyor.

Moskova, Ukrayna'da kendi saflarında savaşan yabancıların sayısına ilişkin veri yayınlamıyor.

Ancak Küba aylık maaşının 100 katından fazla ikramiye karşılığında Rus ordusuna katılanların olduğu biliniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Putin, Ukrayna'da savaşan yabancılara Rus vatandaşlığı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:27:19