“Gazze’de giderek derinleşen kriz bölgeye yayılabilir”

BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de İsrail ile Hamas arasındaki yoğun çatışmalar sonrasında küresel ticaret ve tüm bölgenin istikrarı için giderek artan bir tehdit haline gelen Husiler’in, Kızıldeniz'deki saldırılarını ele almak üzere toplandı.



BM yetkilileri, denizlerdeki Husi saldırılarının derhal durması ve tarafların gerilimi arttıracak eylemlerden kaçınması çağrısında bulundu.



Bazı konsey üyeleri, Husi saldırılarının artmasıyla Gazze krizinin giderek bölgesel bir krize dönüşmesi riskinin de giderek arttığını ifade etti.



“Gazze’ye insani yardımın önündeki engeller sürüyor”



BM Yardım Koordinasyon Dairesi, Gazze Şeridi’nde artan çatışmaların insani yardım çalışmalarını engellediğini kaydetti. OCHA, bölgedeki güvenliğin yetersiz olması yüzünden insani yardım malzemelerini dağıtmakta zorlandıklarını belirtti.



BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk, komiserliğin sosyal medya platformu X hesabından paylaştığı mesajında, Gazze'de halkın yüzde 85'inin ülke içinde yerinden edilmiş durumda olduğunu belirterek bu kişilerin, evlerine dönme hakları olduğunu yazdı ve “Uluslararası hukuk bu insanların, işgal altındaki topraklardan zorla yerinden edilmelerini yasaklıyor” dedi.





“BM 1 milyon 400 bin kişiyi barındırıyor”



BM Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ameliyatlar ve anestezi için hayati önem taşıyan tıbbi malzemeleri taşıyan 13 TIR’ın Gazze'ye giriş yaptığını, tıbbi yardımın 142 bin hastaya yetecek miktarda olduğunu açıkladı. Ayrıca gıda, ilaç ve diğer insani yardım malzemelerinin yüklü olduğu 105 TIR’ın da dün Refah ve Kerem Şalom sınır kapılarından Gazze Şeridi'ne girdiği kaydedildi.



Gazze genelinde yaklaşık 1 milyon 400 bin kişinin, BM’ye ait 155 tesiste barındığı belirtildi. BM Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF), Gazze Şeridi'ne 960 bin dozdan fazla aşı dağıtmak için Dünya Sağlık Örgütü ve yerel BM ekipleriyle çalışacağı açıklandı.



BM Dünya Gıda Programı (WFP) da, Gazze'de acil gıda yardımına ihtiyaç duyan 2 milyon kişiyi etkileyecek kıtlık riskinin her geçen gün daha da arttığını, temel kamu hizmetlerinin yeniden sağlanması yoluyla sağlık, beslenme ve açlığın azaltılması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.



BM: “Husiler bölgede gerilimi arttıracak saldırıları derhal durdurmalı”



BM Genel Sekreter Yardımcısı Halid Khiari, konsey üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, Kızıldeniz'deki Husi saldırılarının hiçbir nedenle haklı sayılamayacağını belirtti.



Khari, Husi kontrolündeki bölgelerdeki tüm saldırıların derhal durdurulması gerektiğini belirterek tüm taraflara, daha fazla gerilimi önleme çağrısında bulundu. Khari, Yemen'in bölgesel bir yangına sürüklenmesi riski olduğunu belirterek bu durumun önlenmesi için tüm tarafları, itidale davet etti.



BM Uluslararası Denizcilik Örgütü Direktörü Arsenio Dominguez, Husi saldırılarının kabul edilemez olduğunu, gemilerin uluslararası hukuka uygun olarak ve engellenmeden dünya çapında ticaret yapmasına izin verilmesi gerektiğini belirtti. Dominguez, denizcilerin güvenliğine ve gemilerin seyir özgürlüğüne vurgu yaparak uluslararası tedarik zincirlerinin istikrarını sağlamak için gerilimi düşürme çağrısında bulundu.



ABD’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Christopher Lu, Kızıldeniz'deki seyir hakları ve özgürlüklerine yönelik tehdidin, küresel bir sorun olduğuna dikkat çekti.