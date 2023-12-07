EYT’de çile sürüyor: Yüzbinlerce kişi emekli olamadı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile birlikte 2 milyon kişiye aylık bağlandı ancak hala emekliliği onaylanmayan 100 binlerce dosya var. Bazı başvurular ise iptal edildi. EYT’li olmak için 8 Eylül 1999 itibarıyla işe girmek yetmiyor, 1 liralık borç ya da eksik prim günü varsa dahi maaş bağlanmıyor.





Sabah Gazetesi’nden Hazal Ateş’in haberine göre EYT düzenlemesi kapsamında emekli olmayı beklerken başvurusu iptal edilenler bulunuyor. Bu dosyalarda, “Prim gün sayısının tamamlanması, ortağı olunan şirkette sigortalı çalışılması, başkasının primlerinin sehven hesaba yazılması, işe gitmediği halde çalışmış gibi sahte sigortalılığı tespit edilenler, kuruma prim borcu bulunması, hem SSK hem de Bağ-Kur’lu olunması nedeniyle emekliliğe yetecek gün sayısına ulaşılmaması” gibi nedenler bulunuyor.





Bu yıl EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte yoğun bir süreç işliyor. Yasadaki şartları sağlayan 2 milyona yakın vatandaş emekli aylığını almaya başladı. Emekli olmak için 8 Eylül 1999 tarihi itibarıyla işe girmiş yetmiyor. Geçmiş yıllardan kalan 1 liralık borç ya da eksik prim günü varsa emekli aylığı bağlanmıyor.





Bağ-Kur kapsamında silinen günler için kısmi borçlanma yapılamıyor, tamamının satın alınması gerekiyor. SGK’ya başvurulup da ihya işlemi başlatıldığında hesaplanan tutar 3 ay içinde yatırılırsa ihya tamamlanıyor.





Yeni asgari ücretle birlikte 1 Ocak 2024 itibarıyla doğum, yurtdışı ve askerlik borçlanmalarının maliyeti de artacak. Borcunu ödeyecek olanların, sigorta başlangıcını, prim gün sayısını öne çekerek erken emekli olacakların maliyet artışından etkilenmemesi için 3 haftalık süresi bulunuyor. Asgari ücretin yüzde 50 artması durumunda bugün 64 bin 386 lira olan 15 aylık askerlik borçlanması 96 bin 579 liraya çıkacak. Böylece 15 ay askerliği borçlanan bu yıl 32 bin 193 lira daha az ödeyecek.





Yasa çıktığında başvurup da emeklilik işlemleri tamamlayamayanların öncelikle SGK’ya başvurularını dikkatli kontrol etmesi gerekiyor. İşlemlerin neden tamamlanmadığı ALO 170 ya da en yakın sosyal güvenlik merkezine gidilerek öğrenilebilir. Eksiklerin giderilmesi için gerekli işlemlerin yapılması gerekiyor. İptal nedenleri arasında ortağı olunan şirkette sigortalı olunması, başkasının primlerinin yanlışlıkla kendi hesabına yazılması, hiç işe gitmediği halde sigorta yaptıkları belirlenenler, işe başlangıcı 18 yaşın altında ailesinin işyerinde olanlar, yurt dışında yaşamasına karşın Türkiye’de kendisini sigortalı gösterenlerin de başvuruları kabul edilmiyor.