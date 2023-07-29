Eyyam-ı Bahur sıcakları cehennemi yaşatacak: Tarih verildi

Yeniçağ'da yer alan habere göre Türkiye’ye geçtiğimiz hafta Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasıyla sıcaklık değerlerinde rekor üstüne rekor kırılırken, yurda Balkanlar üzerinden giren soğuk hava dalgası ile vatandaşlar bir miktar nefes aldı.



"EYYAM-I BAHUR SICAKLARI GELİYOR"



Ancak yurda bir sıcak hava dalgasının daha giriş yapacağı öğrenildi. Arap yarımadasından yurda giriş yapması beklenen ve halk arasında ‘Eyyam-ı Bahur Sıcakları’ olarak bilinen sıcak hava dalgasının 2 Ağustos’tan itibaren etkili olacağı bildirildi.



Hava Forum’un paylaştığı bilgilere göre, 2 Ağustos’tan itibaren Arap yarımadası üzerinden gelecek olan Basra sıcak hava dalgası, Türkiye’yi tekrar yüksek sıcaklıklarla tanıştıracak.



BUNALTICI BİR HAVA YARATACAK



Balkanlardan gelen hava dalgasını geride bırakacak olan ve “Eyyam-ı Bahur sıcakları” olarak adlandırılan bu hava dalgası, özellikle İstanbul gibi sahil şeridinde yer alan şehirlerde, sıcaktan ziyade yüksek nemle birlikte bunaltıcı bir hava yaratacak.



‘LİBYA SICAKLARI YERİNİ BASRA SICAKLARINA BIRAKACAK’



Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise yaptığı paylaşımda 6 Ağustos’tan sonra Balkanların yeniden devreye gireceğini söyledi:



“4, 5 ve 6 Ağustos’ta Libya sıcakları, yerini Basra sıcaklarına bırakacak. İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu sezonun en sıcak günlerini yaşayacak. Batı bölgeler 26 Temmuz kadar olmasa da sıcak olacak. 6 Ağustos’tan sonra Balkanlar devreye girecek. 6 Ağustos’tan sonrası rahat…”