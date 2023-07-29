A Milli Erkek Voleybol Takımı finale yükseldi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar’ın ev sahipliğinde Doha’da düzenlenen FIVB Challenger Kupası’nda yarı final maçında Ukrayna’yı 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi.



Karşılaşmayı, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu da tribünden izledi.



A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar-Şili maçının galibiyle yarın TSİ 19.00’da finalde karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.



Turnuvayı şampiyon tamamlayan ülke, 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.



Salon: Aspire



Hakemler: Juan Rivera (Porto Riko), Mirko Jankovic (Sırbistan)



Türkiye: Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Efe Bayram, Faik Samet Güneş, Burutay Subaşı, Arslan Ekşi, (Berkay Bayraktar, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Mert Matiç)



Ukrayna: Kovalov, Teryomenko, Synytsia, Plotnyskyi, Semeniuk, Tupchii, (Boyko, Shchurov, Kanaiev, Yevstratov, Kisiliuk, Shchurov, Poluian)



Setler: 18-25, 25-23, 25-17, 19-25, 15-13



Süre: 125 dakika