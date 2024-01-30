Samanyolu Haber /Gündem / F-16 satışında flaş detay; ABD uçuşlara sınırlama getirdi /30 Ocak 2024 18:02

F-16 satışında flaş detay; ABD uçuşlara sınırlama getirdi

Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylamasının ardından ABD yönetiminin satışın gerçekleşmesi için talimat verdiği F-16 savaş uçakları ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Yunan basınına göre, Türkiye’ye satılacak uçaklara “Yunan adaları üzerinde uçmama şartı” getirildi.

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Türkiye’ye F-16 satışı için uzun süre İsveç’in NATO’ya üyeliğinin onaylanması şartını öne sürmesinin ardından, şimdi de F-16 uçakları için yeni bir şart ortaya atıldığı öne sürüldü.

Yunanistan’da yayın yapan Kathimerini gazetesi, Türkiye’nin ABD’den satın aldığı F-16 savaş uçaklarını Yunan adaları üzerindeki uçuşlarda değil, yalnızca NATO ittifakı amaçları doğrultusunda kullanabileceği şartı getirildiğini ileri sürdü. Euronews’in aktardığına göre Kathimerini, güvenilir diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığının söz konusu şartı, Temsilciler Meclisi ve Senato’nun ilgili dört komitesine gönderdiği ve içeriği gizli tutulacak bir mektupla bildirdiğini yazdı. Mektupta, bu koşulun ihlal edilmesi durumunda Dışişleri Bakanlığı’nın sorunu çözmek için inisiyatif almayı taahhüt ettiği ve sorun hala çözülmezse F-16 programının sonlandırılacağı belirtildi.

S-400 FÜZELERİ HATIRLATMASI
Haberde benzer bir gelişme Ankara’nın Rusya’dan S-400 füzesi satın alması sırasında da yaşandığı ve Türkiye’nin, ortak geliştirici ülke olduğu F-35 programından çıkarıldığı belirtildi. Gazete ayrıca normalde Yunan hükümetinin, daha kapsamlı bir anlaşmanın parçası olduğu için mektubun içeriğini görmek isteyeceğini ancak Atina’nın Yunanistan’a dost Kongre üyelerinin verdiği güvencelere dayanarak, mektubun metninin muhtemelen tatmin edici olduğuna inandığını ileri sürdü.

Haberde Dışişleri Bakanlığının koyduğu şartın, öncelikle Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ukrayna’daki faaliyetlerine son derece şüphe ile yaklaşan Kongre üyelerini F-16 satışına onay için konduğu da vurgulandı.

İddia ile ilgili ABD Dışişleri Bakanlığından resmi açıklama yapılmadı.
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