Samanyolu Haber /Spor / F1 pilotu Lewis Hamilton Ferrari'ye geçiyor' /02 Şubat 2024 08:44

F1 pilotu Lewis Hamilton Ferrari'ye geçiyor'

Kariyerinde şu ana kadar yedi kez Formula 1 şampiyonu olan Lewis Hamilton'ın 2025'te Mercedes'ten Ferrari'ye geçeceği belirtildi.

SHABER3.COM

Sky Sports News, Hamilton'ın 2024 sezonundan sonra Mercedes'ten ayrılacağını ve Ferrari'de Carlos Sainz Jr'ın yerini alacağını aktardı. Haberde herhangi bir kaynak belirtilmedi.

The Daily Mail gazetesi de anlaşmanın gerçekleşeceğini duyururken, motorsport.com ise henüz bitmiş bir anlaşma olmadığını ancak görüşmelerin ileri bir aşamada olduğunu ve bu hafta sonuçlanabileceğini söyledi.

Mercedes ve Ferrari, Hamilton'ın Ferrari'ye katılıp katılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı.

F1 gözlemcileri Hamilton'un takımdan ayrılmasını beklemiyordu zira 39 yaşındaki İngiliz pilot, geçen yaz 2025'e kadar iki yıllık yeni bir anlaşma imzalamıştı.

Hamilton yeni sözleşmeyi imzaladıktan sonra takımda "bitmemiş bir işi" olduğunu ve Mercedes'in tekrar eski performansını yakalayabileceğine inandığını söylemişti.

Hamilton 2014-20 yılları arasında Mercedes ile yedi yılda altı şampiyonluk kazandı ve 2021 şampiyonluğunu son yarışın son turunda Red Bull'dan Max Verstappen'e kaptırdı.

2021'den bu yana hiç yarış kazanamayan Hamilton, 103 galibiyet rekoruna sahip.

Beş yıl önce Hamilton'a Ferrari için yarışmayı düşünüp düşünmediği sorulmuştu.

"Hayatımda bir değişiklik istediğime karar verdiğim bir nokta olursa, bu bir seçenek olabilir" demişti.
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