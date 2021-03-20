Samanyolu Haber /Gündem / Fabrikalar aşı üretimine yüklenince ilaç kıtılığı başladı /20 Mart 2021 12:59

Fabrikalar aşı üretimine yüklenince ilaç kıtılığı başladı

Corona virüsü salgınını bitirmek için aşı üretimine ağırlık verilmesi, ilaçlarda krize neden oldu. ABD'li ilaç devi Pfizer, yaşanacak ilaç sıkıntısına karşı hastaneleri hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

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Corona virüsü dünya genelinde hızla can almaya devam ederken, salgını bitirmek için en büyük umut aşılama kampanyalarında. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) onay alan aşıların üretimi hız kesmeden devam etmese de, pek çok ülkede yeterli aşı bulunmamasının sıkıntıları yaşanıyor.

Corona virüsünün yarattığı kaos ortamı, sağlık sisteminde farklı sıkıntılara da yol açıyor. Kanser gibi pek çok hastalığın teşhis ve tedavisinde aksaklıklar yaşanırken şimdi de ilaç sıkıntısı gündeme geldi.

Financial Times gazetesi söz konusu durumu mercek altına aldı. BioNTech ile birlikte onay alan ilk corona virüsü aşısını geliştiren ABD’li ilaç üreticisi Pfizer, ülkedeki hastanelere ilaç uyarısında bulundu. Financial Times’ın eline geçen belgede, Pfizer’ın özellikle enfeksiyon hastalıklarında kullanılan ilaçların dağıtımında sıkıntı olduğunu aktardığı belirtildi.

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Şirketin üretim ve dağıtımında sıkıntı olan dört ilaç arasında, bir antibiyotik, bir steroid ve iki tip testosteron ürününü gösterdiği öğrenildi. Gazete, ilaçlarda yaşanan bu durumun, corona virüsü aşısı üretimine ağırlık verilmesinden kaynaklandığını yazdı. Söz konusu ilaçlar ile corona virüsü aşısının aynı bileşenlere ve üretim kapasitesine ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Pfizer, hastanelere yaptığı uyarıda, bu duruma hazırlıklı olmaları için özellikle yılın ikinci yarısını işaret etti. Pfizer, 2021 yılının sonuna kadar yaklaşık 2 milyar doz corona virüsü aşısı üretmeyi planlıyor.

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