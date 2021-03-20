Kabineden kimler gidecek? Yerine kimler gelecek?

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kongre öncesinde parti yönetimi ve kabinede değişikliklere gideceği ileri sürüldü. Bu sebeple hafta sonu mesaisinin önemli bölümünü yapacağı değişikliklere ayıracağı iddia ediliyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre Erdoğan'ın, AKP'nin en üst karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) en az yarısını değiştireceği, kabinede kapsamlı değişime gidebileceği, bazı bakanların parti yönetime kaydırılabileceği, buna karşın kabinede ise siyasetçi kökenli isimlere daha fazla yer verileceği konuşuluyor.





AKP'nin 24 Mart Çarşamba günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek 7. Olağan Büyük Kongresi için hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. Kongrenin ana sloganı ise "Türkiye için güven ve istikrar" olarak belirlendi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, genel başkanlık için tek aday olacağı kongrede, partinin en üst karar organı olan 50 üyeli MKYK üyeliği seçimi ile 11 üyeli Merkez Disiplin Kurulu üyeliği için seçim yapılacak. Kongrede ayrıca tüzük değişikliği yapılması da planlanıyor.





AKP içinde tüzük değişikliği ile genel başkanvekilliğinin kaldırılıp, "siyasi ve hukuk işleri başkanının" aynı zamanda genel başkanvekili olması önerisi de gündeme gelmişti. Ancak bu konudaki tüzük değişikliğinin kongrede yapılıp yapılmayacağı netleşmiş değil.





KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENTİSİ





Ancak asıl merak edilen 2018'de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinden bu yana, Berat Albayrak'ın istifası ve Cahit Turan'ın Ulaştırma Bakanlığı'ndan alınması dışında kabinesini koruyan Erdoğan'ın kongre öncesi veya sonrasında bir kabine değişikliğine gidip gitmeyeceği. Zira Erdoğan birçok büyükşehir belediyesinin kaybedildiği 2019 yerel seçimlerinden sonra seçmenin verdiği mesajı aldığını ve "değişime gidecekleri" mesajını vermişti. Ancak seçimden hemen sonra böyle bir değişime gitmenin kırgınlıkları artıracağı hesap edilerek değişim, kongre sürecine ertelenmişti.





AKP kulislerinde bu nedenle değişimin parti yönetimiyle sınırlı kalmayacağı belirtilerek kabinede de kısmi değişikliğe gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Erdoğan'ın hafta sonu mesaisinin önemli bölümünü kabine ve parti yönetimini şekillendirmek için ayırdığı ve randevularını da büyük ölçüde bu nedenle iptal ettiği belirtiliyor.





Erdoğan'ın değiştireceği bazı bakanları MKYK'ya alma yoluna gidebileceği, bu nedenle de kabine değişikliğinin çarşamba günü yapılacak kongreden hemen önce yapabileceği belirtiliyor. İlk cumhurbaşkanlığı kabinesini "teknokrat" isimlerden seçen Erdoğan'ın, yeni kabinede siyasetçi kökenli isim ağırlığının artacağı beklentisi yüksek.





Ancak cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kabineye giren milletvekilinin TBMM üyeliği sona eriyor. Erdoğan daha önce 5 milletvekili istifa ettirip kabinede görevlendirildiği için, yeni kabineye parlamentodan alacağı isimlerin son derece sınırlı olacağı, bazı eski milletvekillerinden ya da halen parti yöneticisi olan bazı isimlerin kabineye girebileceği belirtiliyor.





Yeni kabineye girebilecek isimler arasında halen parti sözcüsü olan Ömer Çelik'in de adı geçiyor. Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın adı ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da Meclis grup başkanlığı için konuşuluyor. Yıldırım'ın grup başkanı olması durumunda ise Naci Bostancı'nın kabineye kaydırılabileceği yorumu yapılıyor.





DAMAT ALBAYRAK MUAMMASI?





Kasım ayında Instagram üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasını duyuran Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın parti veya kabinede yer alıp almayacağı da merak konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde muhalefetin özellikle Merkez Bankası döviz rezervindeki erime üzerinden hedef aldığı Albayrak'a sahip çıkmış ve muhalefete de "Damat kadar taş düşsün başınıza" sözleriyle tepki göstermişti.





Erdoğan'ın özellikle Enerji Bakanlığı döneminden övgüyle söz etmesi nedeniyle Albayrak'ın yeniden kabineye dönebileceği yorumlarına neden olmuştu.





BAKANLIKLAR BÖLÜNEBİLİR





Yeni hükümet sisteminde Çalışma ile Aile Bakanlığı, Hazine ile de Maliye Bakanlığı birleştirilmişti. Ancak ilerleyen süreçte başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere birleştirilen bazı bakanlıkların iş yükünün fazlalığı veya faaliyet alanlarının farklı olması nedeniyle sorunlar yaşandığı, bu nedenle bazı bakanlıkların yeniden ayrılabileceği konuşuluyor. Bu kapsamda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bölünebileceği beklentisi dile getiriliyor. Bölünme halinde, eski Bakan Faruk Çelik'in yeniden Çalışma Bakanı olabileceği konuşuluyor.





MKYK'DA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti yönetiminde de kapsamlı değişikliğe gideceği belirtiliyor. İl ve ilçe teşkilatlarının yaklaşık yüzde 70 oranında yenilendiğine dikkat çekilerek, MKYK'nın da en az yarısının değişebileceği yorumu yapılıyor. Kulislerde MKYK'daki milletvekili sayısının azaltılacağı, buna karşın eski milletvekili veya deneyimli siyasetçilerin MKYK'de daha fazla yer bulacağı ifade ediliyor. Ancak MKYK içinde seçilecek Merkez Yönetim Kurulu'nda ise milletvekili ağırlığının korunacağı ifade ediliyor.