Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook’tan nefret söyleminde “Putin” değişikliği /11 Mart 2022 07:13

Facebook’tan nefret söyleminde “Putin” değişikliği

Reuters haber ajansı, sosyal medya platformu Meta’nın, bazı ülkelerde Facebook ve Instagram kullanıcılarının Ruslar’a ve Rus askerlere Ukrayna işgali bağlamında şiddet çağrısı yapmalarına izin vereceğini bildirdi. Bu adımı şirketin nefret söylemi politikasında geçici bir değişiklik olarak niteleyen Reuters, haberini ulaştığı şirket içi yazışmalara dayandırdı.

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Reuters’ın özel haberinde sosyal medya şirketi Meta’nın Rusya, Polonya ve Ukrayna’da, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ya da Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko’ya ölüm çağrıları içeren paylaşımlara geçici olarak izin vereceği belirtiliyor.

Reuters’ın ulaştığı yazışmaya göre, başka hedefleri içermemesi ve yer ya da yöntem gibi kriterleri içermemesi koşuluyla ölüm çağrıları içeren paylaşımlara izin verileceği belirtiliyor.

Meta açıklama taleplerine henüz yanıt vermedi.

Rusya geçtiğimiz hafta Rus medyasına erişime kısıtlama getirdiği gerekçesiyle Facebook’u yasaklamıştı.

Reuters’ın haberine göre yazışmalar, Meta’nın normalde yasaklı olan sağcı Azov taburunun övüldüğü paylaşımlara da izin vereceğine işaret ediyor. İddia ilk olarak The Intercept internet sitesinde yer almıştı.

Meta sözcüsü Joe Osborne daha önce yaptığı açıklamada, “yalnızca Ukrayna’nın savunulması ya da Ukrayna Ulusal Muhafızları’nın bir parçası olarak üstlendiği rol bağlamında” Azov taburunun övülmesine ilişkin şu an için “kapsamı dar bir istisna” yaptıklarını belirtmişti.
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