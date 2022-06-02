Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook'ta üst düzey istifa kararı /02 Haziran 2022 19:55

Facebook'ta üst düzey istifa kararı

Facebook, Instagram, WhatsApp gibi platformları bünyesinde barındıran Meta'da üst düzey bir ayrılık yaşandığı aktarıldı.

SHABER3.COM

Dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı olan sosyal medya hesaplarının çatı kurumu haline getirilen Meta'da üst düzey bir ayrılık yaşandığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr'de yr alan habere göre Facebook, Instagram, WhatsApp gibi platformları bünyesinde barındıran Meta'da yaprak dökümü yaşanıyor.

Facebook’un kuruluş aşamasında platformun kurucusu Mark Zuckerberg’e destek olan ve şirketin hızlı büyümesinde pay sahibi olan Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sheryl Sandberg şirketten ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Açıklamada 52 yaşındaki Sanberg’in Meta yönetim kurulunda görev almaya devam edeceği belirtildi.

Sandberg’in resmi olarak sonbaharda görevini bırakacağı belirtilirken yerine ise Javier Olivan’ın geleceği ifade edildi.
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