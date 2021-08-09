Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook'tan yeni özellik: Dua isteme /09 Ağustos 2021 14:36

Facebook'tan yeni özellik: Dua isteme

Sosyal medya devi Facebook, dini liderlerin çevrim içi topluluklar oluşturmasına olanak sağlayacak yeni dua isteme özelliğini kullanıma sundu. Bu yöntemin, deneme aşamasında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun ilgi gördüğü belirtiliyor.

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Facebook gruplarında üyeler artık iş görüşmesi, hastalık gibi durumlarda dayanışma için dua isteme özelliğini kullanabilecek. Bu yöntemle, bir gönderi oluşturulduğunda diğer kullanıcılar “dua ettim“ butonuna basabilecek, beğenebilecek ya da yorum yazabilecek.

Facebook, inanç topluluklarını desteklemek için ilk olarak Aralık ayında Amerika Birleşik Devleri'nde (ABD) bu özelliği denemeye başladı.

Şirketin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “Covid-19 pandemisi sürecinde bağlantı kurmak için hizmetlerimizi kullanan çok sayıda inanç grubu ya da tinsel topluluk gördük ve onları desteklemek için yeni araçlar aramaya başladık” ifadeleri kullanıldı.

ABD'de kilise cemaatlerinde yoğun ilgi

Facebook veri politikaları gereği kullanıcıların bilgilerini kişiselleştirilmiş reklam sunmak için kullanıyor. Bununla birlikte şirket, reklamverenlerin bir kullanıcının dua isteme postunu bu amaçla kullanamayacağını belirtiyor.

ABD'nin Vancouver kentinde mezhebe bağlı olmayan bir kilise cemaati 10 hafta önce 2 bin 500 üyeli Facebook sayfasında dua isteme özelliğini kullanmaya başladı.

Cemaatin papazlarından Gabe Moreno'ya göre, Facebook grubunda her gün bu şekilde 20 ila 30 gönderi paylaşılıyor; her bir gönderi ortalama 30 ila 40 etkileşim alıyor. Grubun moderatörlerinden Deniece Flippen çok sayıda bildirimle karşılaşacağını bildiği için bildirimleri sessize aldığını söylüyor.

Öte yandan Flippen, yüz yüze grup dualarında olduğu gibi kutsal ruhu ya da tüyleri diken diken olma hissini yaşamadığını belirtiyor. Bununla birlikte Flippen için çevrim içi bu deneyim yine de tatmin edici.
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