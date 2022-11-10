Facebook'un sahibi Meta, 11 bin çalışanını işten çıkaracak

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'dan yapılan açıklamada, 11 bin çalışanın işine son verileceği ifade edildi.





Şirketin sahibi Mark Zuckerberg, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı; "İşler ne yazık ki beklediğimiz gibi gitmedi. Sadece online ticaret önceki trendlere dönmekle kalmadı, aynı zamanda makroekonomik gerileme, artan rekabet ve reklam kaybı gelirimizin beklediğimden çok daha düşük olmasına neden oldu. Bu konuda yanlış yaptım ve bunun sorumluluğunu üstleniyorum."





Meta, diğer sosyal medya şirketleri gibi, Covid-19 sürecinde uygulanan karantina döneminde finansal bir artış yaşadı zira insanlar evde kaldığı sürece telefon ve bilgisayarlarında daha fazla vakit geçirdi. Ancak karantinanın sona ermesi ve insanların yeniden işlerine dönmesiyle gelir artışı da hızla düştü.





Geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ın Twitter'da 7 bin 500 kişinin yarısının işine son vermesinden sadece bir hafta sonra gerçekleşti.





