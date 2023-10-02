Faciadan dönüldü, korku dolu anlar

Vinçle üst kattaki daireye çıkmaya çalışan iki işçinin bulunduğu sepet, henüz bilinmeyen bir nedenle kırılarak yan yattı.
İŞÇİLER DAİREDEN İÇERİ ALINARAK KURTARILDI
Emniyet kemeri sayesinde işçiler düşmeden havada asılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, işçileri binanın 3’üncü katındaki bir daireden içeri alarak kurtardı. Yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
İşçilerin vinç sepetiyle neden daireye çıktıklarına dair bir bilgi alınamadı.