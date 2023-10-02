Samanyolu Haber /Gündem / Faciadan dönüldü, korku dolu anlar /02 Ekim 2023 20:22

Faciadan dönüldü, korku dolu anlar

Adana'da bir apartmanda vinç sepetinin kırılması sonucu havada asılı kalan iki işçi, emniyet kemeri sayesinde kurtuldu.

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Adana’nın Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı’ndaki bir apartmanda öğle saatlerinde iş kazası meydana geldi.

Vinçle üst kattaki daireye çıkmaya çalışan iki işçinin bulunduğu sepet, henüz bilinmeyen bir nedenle kırılarak yan yattı.

İŞÇİLER DAİREDEN İÇERİ ALINARAK KURTARILDI

Emniyet kemeri sayesinde işçiler düşmeden havada asılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, işçileri binanın 3’üncü katındaki bir daireden içeri alarak kurtardı. Yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İşçilerin vinç sepetiyle neden daireye çıktıklarına dair bir bilgi alınamadı.

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