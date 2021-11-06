Samanyolu Haber /Gündem / Fahrettin Altun'a kanser teşhisi kondu /06 Kasım 2021 00:50

Fahrettin Altun'a kanser teşhisi kondu

Gazeteci ve TV5 sunucusu Hasan Basri Akdemir, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a kanser teşhisi konulduğunu iddia etti. Bilgiyi teyit ettiğini ifade eden Akdemir, "Sayın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah şifa versin" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kansere yakalandığı öne sürüldü. Gazeteci Hasan Basri Akdemir'in iddiasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


Akdemir söz konusu iddiasıyla ilgili önceki gün paylaştığı mesajında, "Sağlık üzerinden birçok spekülasyon yapılıyor. Yıllar önce bu hataya yine düşülmüştü. Bu yanlıştır! Ama CB'nin yakın ekibinden önemli bir kişiye kanser tanısı konduğunda dair de bir haber var. Bize 'geçmiş olsun' demek düşer. Hasta hakları gereği ismi açıklamayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

"FAHRETTİN ALTUN'A GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM"

Bilgiyi teyit ettiğini ifade eden Akdemir, "Cumhurbaşkanı'nın yakın ekibinden kanser hastalığına yakalanan bir kişi olduğunu söylemiştim. Bilgiyi bugün teyit ettim. Sayın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah şifa versin..." dedi.

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