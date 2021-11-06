aHaber'den Akşener'e bir provokasyon girişimi daha

ORTAM PROVOKASYONLARA AÇIK HALE GETİRİLİYOR





İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl ziyaretinde bir kişi tarafından protesto edildi. "Bir de gelmiş Bingöl'e oy istiyorsun" diye bağırdığı duyulan kişinin gözaltına alındığı belirtildi.



Bingöl gezisinde bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim otobüsünden indiği sırada bir seçmen tarafından protesto edildi.







LÜTFİ TÜRKKAN OLAYI





İYİ Parti'nin Bingöl ziyareti esnasında, Milletvekili Lütfü Türkkan ile şehit yakını Tahir Gümren arasında yaşananlar gündem oldu. Erdoğan Rejimi'nin yayın organları ve sosyal medya trolleri tarafından olay, 'Lütfü Türkkan, şehit yakınına küfür etti' başlığı ile servis edilirken avukat Elif dizdar, Tahir GÜmren'in daha önce Meral Akşener'e küfür ve hakaret içeren sosyal medya paylaşımları yüzünden ceza aldığını duyurdu.







Olay tüm yönleri ile henüz açıklığa kavuşmamışken, akıllara ister istemez Erdoğan'ın daha önce sarfettiği 'Bunşar daha iyi günler, daha neler olacak neler' açıklaması geldi.















Erdoğan'dan Akşener'e: Gelin Hanım dua et ki, Rize'de çok ileriye gitmeden ders verdiler, bunlar iyi günler, daha neler olacak neler...

Ne olmuştu?





AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti grup toplantısında "Ben Rize'nin geliniyim" diyen Meral Akşener'in Rize İkizdere ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinde yaşananları hatırlatarak, "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler..." ifadelerini kullandı.Meral Akşener'in Rize'nin İkizdere ve Çayeli ilçelerinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında yaşanan gerginliğe işaret eden Erdoğan, "Terörle, çetelerle, suç örgütleriyle mücadelede elde edilen bu başarılar birilerini rahartsız etmiştir. Gelin hanım Netanyahu’nun yanına koyuyor uzonun ardından da Rize’ye gidiyor. Gelin hanıma gayet güzel ders veriliyor. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler... Bunlar iyi günler. Bu ülkede ahde vefa diye bir şey var. Eğer ahde vefa olmazsa bu millet affetmez. Bizler hep bu ülkede gerçekten saygıya dayalı bir siyasetin yanında olduk, bunun çalışmasını yaptık." diye konuştu.İyi Parti lideri Meral Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada, bir grubun tepkisi ile karşılaşmış ve tepki gösteren grupla partililer birbirinin üzerine yürümüştü.İlçeden ayrılan Akşener İkizdere'nin ardından Çayeli'ne gitmiş ve burada da bir grubun tepkisiyle karşılaşınca, ziyaretini yarıda kesip Trabzon'a hareket etmişti.Akşener, grup toplantısında yaşananları, "Benim sözlerimi çarpıtıp buradan yol olur mu diyorlar. Varsın desinler, bazen bu tür siyasi 'işler' olur. Bunu yaparken Rizeli kardeşlerimi zan altında bırakmaya cüret etmelerini kabul etmem. Bana Türkiye'nin hiçbir yerinde zarar gelmez, ben Rize'nin geliniyim. Bana oradan hiç zarar gelmez." şeklinde değerlendirmişti.