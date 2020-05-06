Samanyolu Haber /Gündem / Fahrettin Koca güncel rakamları açıkladı /06 Mayıs 2020 19:25

Fahrettin Koca güncel rakamları açıkladı

Türkiye'de ilk vakası 11 Mart'ta görülen corona virüsüyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel verileri açıkladı. Bugün 2 bin 253 yeni vaka tespit edildiğini ifade eden Koca, 64 kişinin ise yaşamını yitirdiğini duyurdu. Böylece Türkiye'deki toplam vaka sayısı 131 bin 744, toplam vefat sayısı ise 3 bin 584 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsüyle ilgili güncel verileri sosyal medya hesabından yayımladı. Açıklanan son verilere göre bugün 30 bin 303 test yapılırken 2 bin 253 yeni vaka tespit edildi.

VEFAT EDEN KİŞİ SAYISI 3 BİN 584’E YÜKSELDİ

Corona virüsü nedeniyle bugün 64 kişi ise hayatını kaybetti. Açıklanan son verilerin ardından Türkiye’deki toplam vaka sayısı 131 bin 744, toplam vefat sayısı ise 3 bin 584 oldu.

YAKLAŞIK 5 BİN KİŞİ DAHA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Corona virüsünde iyileşen kişi sayısında ise artış sürüyor. Bugün yayımlanan verilere göre 4 bin 917 kişi daha corona virüsünü yenerek sağlığına kavuştu. Türkiye’de toplam iyileşen kişi sayısı da 78 bin 202’ye yükseldi.

“YENİ VAKA SAYISINDA ARTIŞ YAŞANDI”

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Koca, “Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısı azaldı. Yeni vaka sayısında, sokağa çıkma kısıtına ara verilen günlerden kaynaklanan, beklenen sınırlar içinde bir artış oldu. Virüs bulduğu her fırsatı kullanıyor. Tedbirlere mutlaka uymalıyız” ifadelerini kullandı.

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