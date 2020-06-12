Fahrettin Koca son rakamları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona virüsünden kaynaklı yeni can kayıplarını ve vaka sayısını açıkladı.







Güncel tabloya göre, Türkiye'de son bir gün içinde bin 195 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu vaka sayısı 175 bin 218'e yükseldi. Düne kıyasla güncel vaka sayısında 200’den fazla artış gözlemlendi.





15 vatandaşımızın daha coronadan hayatını kaybetmesiyle, vefat edenlerin sayısı 4 bin 778 oldu.Açıklanan verilerde bugün 41 bin 13 corona testi yapıldığı belirtilirken, toplam test sayısının 2 milyon 541 bin 903'e ulaştığı ifade edildi.





İyileşen hasta sayısının da bin 242 artarak 149 bin 102'ye yükseldiği açıklandı.Corona virüsü nedeniyle yoğun bakımda bulunan hasta sayısının 664, entübe hasta sayısının da 282 olduğu belirtildi.





BAKAN KOCA: VİRÜSÜN YAYILIMI HATALI İYİMSERLİKTEN KAYNAKLANIYOR





Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, şu ifadeleri kullandı:





* BUGÜNKÜ VAKA SAYISI 1.195. Henüz iyileşmemiş hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin.





* Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında.





* Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım.





DÜN 17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ





Sağlık Bakanılığı, dün Türkiye'de corona virüsü salgını nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 987 vakanın tespit edildiğini ve bin 21 kişinin iyileştiğini açıklamıştı.