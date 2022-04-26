Faiz fırtınası Avrupa’ya sıçrıyor: İlk işaret geldi

‘TEMMUZDA FAİZ ARTIŞI MAKUL’





BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR





Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Martins Kazaks, ECB’nin yakın zamanda faiz artışı yapmasının gerektiğini ve bu yıl üç defaya kadar faiz artışı yapmak için alanı olduğunu söyledi.ECB, ekonomiye sağladığı desteği aylardır ağır bir hızda geri çekmesine rağmen enflasyonun ECB’nin yüzde 2’lik hedefinin neredeyse dört katına çıkması nedeniyle yaklaşık on senedir uygulanan aşırı gevşek para politikasının sonlandırılması için çağrılar şiddetlendi.“Temmuzda bir faiz artışı mümkün ve makul” diyen ECB üyesi ve Letonya merkez bankası başkanı Kazaks, “Piyasalar yıl sonuna kadar 25 baz puanlık iki ya da üç hamleyi fiyatlıyorlar. Buna itiraz edecek bir sebebim yok. Bu, kabul edilebilecek epey makul bir görüştür” dedi.Kazaks, faiz artışının ne zaman başlayabileceğine ilişkin; “Temmuz’da ya da Eylül’de olması arasında çok belirgin bir fark yok fakat bence Temmuz daha iyi bir seçenek olur” diye belirtti. Kazaks, normalleşme kapsamında ECB’nin nihayet faiz oranlarını nötr seviyeye yükseltmesi gerektiğini ifade etti. Nötr seviye, merkez bankasının ekonomik büyümeyi ne kamçıladığı ne de kösteklediği bir seviye olarak tarif ediliyor.Kazaks, çeşitli tahminlere göre nötr seviyenin eksi yüzde 0,5’lik mevcut mevduat faizinin ve sıfırda tutulan ana politika faizinin epeyce üzerinde yüzde 1 ila yüzde 1,5’lik bir seviye olduğunu ifade etti.ECB, nicel gevşeme olarak da bilinen tahvil satın alma programının üçüncü çeyrekte sona ermesinden bir süre sonra faizleri artıracağı konusunda piyasaları yönlendirmekteydi.Fakat bu formül çok net değil ve faizleri belirleyen ECB Yönetim Konseyi varlık alımlarının üçüncü çeyreğin başında sonlandırılması için çabalıyor. Bu da faizlerin muhtemelen Temmuz’da artırılabileceğini gösteriyor.“Varlık Satın Alım Programını (APP) Temmuz başında sonlandırmak uygun” diyen Kazaks, “APP işlevini yerine getirdi, bu yüzden artık gerekli değil” dedi.ECB’nin varlık satın alımları için kesin bitiş tarihini açıklamasının ve faiz artırımı konusunda daha net bir yönlendirme yapmasının beklendiği bir sonraki para politikası toplantısı 9 Haziran’da yapılacak.