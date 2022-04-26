Samanyolu Haber /Gündem / 'Şenyaşar katliamı' davasındaki tutuklamalar AKP'yi karıştırdı /26 Nisan 2022 11:25

'Şenyaşar katliamı' davasındaki tutuklamalar AKP'yi karıştırdı

AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Şenyaşar ailesine yönelik saldırıya 'terör' dediği için, "Keşke öyle bir ifadede bulunmasaydım" açıklaması yapan AKP'li milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’ya isim vermeden sert tepki gösterdi.

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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 24 Haziran 2018 genel seçimleri öncesi yaşanan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili gözaltına alınan AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın ağabeyi ve yeğenlerinin de aralarında bulunduğu 11 kişiden 4’ü tutuklanırken 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Tutuklamaların ardından AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın Şenyaşar ailesiyle ilgili söylediği sözlere AKP'li İbrahim Yıldız'dan çok sert bir yanıt geldi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Ahmet Eşref Fakıbaba’ya isim vermeden göndermelerde bulunan Yıldız, “Siyaset arenasında ve toplum nezdinde karşılığı kalmayan başka siyasi parti arayışı içerisinde olan iki yüzlü siyasetçinin PKK bağlantıları net olan aileyi zavallı gibi göstermesinden utanç duyuyorum" dedi.

Yıldız, "Bu entrikalar ve oyunlar reisimiz, bayrağımız ve vatan sevgimizden vazgeçirtemez" ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?

Şenyaşar ailesine yönelik 2018'deki saldırıdan sonra 'terör olayı' ifadelerini kullanan AKP Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, tutuklamaların ardından Halk Tv yazarı İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada "Keşke söylenmeseydi, keşke öyle bir ifadede bulunmasaydım. İki gün sonra baktım ki, Allah rahmet eylesin, bu adamların dükkanına gitmişim. Devletin bakanıyım. Adamlar PKK'lı olsa bana bir şey yapmaları lazımdı. Beni güler yüzle uğurlamışlar. Sonradan belli oldu. Bunlar PKK'lı değil, HDP'ye oy veren vatandaşlar. Buna saygı duyarım. HDP'ye oy vermek ayıp değildir. 'Terör olayı' dediğim için kendimi affedemedim" demişti.
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