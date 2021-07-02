Samanyolu Haber /Gündem / 'Faizsiz Konut' sisteminde büyük şok! /02 Temmuz 2021 11:07

'Faizsiz Konut' sisteminde büyük şok!

Ev sahibi olmak için faizsiz konut şirketleriyle işbirliği yapanlar büyük şok yaşıyor. Tasarruf finansman faaliyeti yürüten 21 şirket BDDK tarafından tasfiye edildi. 14 şirketin intibak talepleri değerlendirmesi ise devam ediyor.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak şartları sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerini reddetti. Şirketlerin tasfiyelerine karar verildi.

Gazete Duvar'ın haberine göre Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan kararda, "6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu (Kanun) hükümlerine intibak etmek üzere kuruma başvuruda bulunan listedeki şirketler tarafından tevdi edilen bilgi ve belgeler, söz konusu şirketlere ilişkin kurum denetim personeli tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen raporlarda yer alan tespitler ile ilgili mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda intibak planı yeterli görülmeyen ekli listedeki şirketlerin kanunun Geçici yedinci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında tasfiyelerine, karar verildi" ifadeleri yer aldı.

BDDK'dan yapılan açıklamada, süresi içinde intibak talebinde bulunan diğer 14 şirketin intibak taleplerine ilişkin değerlendirme sürecinin devam ettiği belirtilerek, intibak sürecindeki bu şirketlerin tasarruf finansman faaliyetlerine devam edebileceği vurgulandı.

BDDK, daha önce yaptığı açıklamalar ile halihazırda tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin 7 Nisan 2021'e kadar BDDK'ya başvuruda bulunmalarının zorunlu olduğunu, başvuruda bulunmayanlar hakkında "izinsiz faaliyette bulunmak" suçundan işlem tesis edileceğini bildirmişti. Kurum ayrıca, 7 Nisan'dan önce BDDK'ya intibak talebiyle başvuruda bulunup intibak talebi onaylanarak faaliyetlerine devamı uygun görülen şirketlerin sektörde faaliyetlerine devam edeceğini, buna karşılık intibak talebi reddedilen şirketlerin ise ret kararından itibaren yeni bir yükümlülük altına giremeyeceğini duyurmuştu 

Tasfiye edilen şirketler ise şöyle:

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