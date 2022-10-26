Samanyolu Haber /Gündem / Fakıbaba Resmen İYİ Parti'de /26 Ekim 2022 10:40

Fakıbaba Resmen İYİ Parti'de

Ahmet Eşref Fakıbaba, AKP'den ve milletvekilliğinden istifa etmesinin ardından İYİ Parti'ye katıldı.

Fakıbaba resmen İYİ Parti'de

 AKP'den ve milletvekilliğinden istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba resmen İYİ Parti'ye katıldı  AKP'den ve vekillikten istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti lideri Meral Akşener konuşmasına başlamadan önce kürsüdeki yerini aldı.

TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Fakıbaba yaptığı açıklamada, "Öncelikle böylesine coşkulu, heyecanlı, davası, vatan millet sevdası olan sizlerle beraber olmaktan ve aranızda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. 20 yıllık bir siyasetçi olarak samimiyetle söylüyorum. Siyasete ilk kez başlıyor gibi heyecanlı hissediyorum. Uzun yıllarını Anadolu'nun çeşitli yerlerinde hekimlik ve yöneticilik yaparak insanlığa hizmet için kendini adamış, siyaseti halka hizmet olarak gören bir kardeşiniz olarak bugün burada olmamın tek sebebi milletime duyduğum hizmet aşkıdır" dedi.

Fakıbaba açıklamasının devamında, "Bu aşkın sizlerin de yüreğinde olduğunu görmek beni mutlu etmiştir. Sansür yerine demokratik hak ve özgürlüklerin yaşandığı, gelirin belirli bir zümre yerine tüm milletimize adil bir şekilde dağıtıldığı, kişiye veya menfaatlere uygun uyarlanan değil, herkese eşit davranan, kimsenin kayırılmadığı hukuk ve adalet sisteminin olduğu, en önemlisi ayrışan bir toplum yerine kimsenin etnik kökenine ve inancına bakılmaksızın birlik içerisinde bir Türkiye hayal ediyorum" ifadelerini kullandı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fakıbaba Resmen İYİ Parti'de Sonraki Haber >>

Fakıbaba resmen İYİ Parti'de

Fakıbaba resmen İYİ Parti'de

Bir lütuf açıklaması da Nebati’den

Bir lütuf açıklaması da Nebati’den

Muhalif gazetecilerin evlerine şafak baskını

Muhalif gazetecilerin evlerine şafak baskını

MHP'liler ile AKP'liler yumruk yumruğa kavga etti

MHP'liler ile AKP'liler yumruk yumruğa kavga etti

Silinen görüntüler tartışmayı alevlendirdi: Putin'in sağlığı tartışılıyor

Silinen görüntüler tartışmayı alevlendirdi: Putin'in sağlığı tartışılıyor

Arel Üniversitesi'nin binası çöktü

Arel Üniversitesi'nin binası çöktü

Bamteli: Yarlığa Allah’ım!

Bamteli: Yarlığa Allah’ım!

KHK’lı doktor, önlüğünü Kılıçdaroğlu’na verdi

KHK’lı doktor, önlüğünü Kılıçdaroğlu’na verdi

'Epistemolojik kopuş' skeci: Kim yazdı bunu?

'Epistemolojik kopuş' skeci: Kim yazdı bunu?

[Harun Tokak] Ar Damarı

[Harun Tokak] Ar Damarı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:23:28