Fatih Erbakan'dan 3. ittifak çıkışı

Habertürk'te katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir süredir gündemde olan 3. ittifak konusuna da değindi.





Son iki aydır üye sayısını en çok artıran parti olarak dikkat çeken Yeniden Refah Partisi'nin genel Başkanı Fatih Erbakan, geçtiğimiz dönemde cumhurbaşkanlığı seçinin ikinci tura kalması halince Millet İttifakı adayına karşı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklamış ancak sonrasında seçmelerden gelen tepki üzerine bu ifadesini geri çekmişti.







Seçime 10 aya yakın bir zaman kala halkın merak ettiği ittifaklar konusuna ilişkin konuşan Erbakan şu ifadeleri kullandı:







Seçime yakın zamanda 6’lı masanın çatırtılarının artması veya dağılması söz konusu olduğunda başka bir alternatif olabilir. Seçmen kitlesi birbirine yakın partilerden bir ittifak doğabilir. Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi ile bir araya gelinebilir. Ancak asıl hedefimiz ne masa başındakilerle ne de kasa başındakilerle seçime tek başımıza Yeniden Refah Partisi olarak girmektir. Seçmenden de bu duruşumuzdan dolayı olumlu dönüş alıyoruz.