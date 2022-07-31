Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş yönetiminden 'ek kombine' kararı /31 Temmuz 2022 18:57

Beşiktaş yönetiminden 'ek kombine' kararı

Yeni sezon öncesi kambine bilet satışı yapan Beliktaş yönetimi, mevcut satışlara ek olarak yeni bir kombine satış kararı açıkladı.

SHABER3.COM

Yeni sezon hazırlıklarının ve transfer çalışmalarının sürdüğü Beşiktaş'ta kombine bilet satışı için yeni bir karar alıdığı açıklandı.

Kulüp yönetiminden ek kombine bilet satışıyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Öncelikle; 13 Temmuz 2022 tarihinde satışa sunulan Vodafone Park 2022-23 sezonu kombinelerine yoğun ilgi gösteren Büyük Beşiktaş Taraftarı’na en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Yönetim Kurulumuz, planlanan kombine satışına ulaşılmış olmasına rağmen taraftarlarımızdan gelen yoğun talep üzerine ek kombine satışı yapılmasına karar vermiştir.

1 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00’da başlayacak olan ek kombine satışı, 3 Ağustos Çarşamba günü saat 23.59’da sona erecektir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beşiktaş yönetiminden 'ek kombine' kararı Sonraki Haber >>

Kime emanet?

Kime emanet?

Silah şirketi kuran Celal Ülgen'den skandal fişleme itirafı: "Hesaptan fişliyorum"

Silah şirketi kuran Celal Ülgen'den skandal fişleme itirafı:

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a videolu cevap

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a videolu cevap
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:21:57