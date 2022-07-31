Beşiktaş yönetiminden 'ek kombine' kararı

Yeni sezon hazırlıklarının ve transfer çalışmalarının sürdüğü Beşiktaş'ta kombine bilet satışı için yeni bir karar alıdığı açıklandı.







Kulüp yönetiminden ek kombine bilet satışıyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:







Öncelikle; 13 Temmuz 2022 tarihinde satışa sunulan Vodafone Park 2022-23 sezonu kombinelerine yoğun ilgi gösteren Büyük Beşiktaş Taraftarı’na en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Yönetim Kurulumuz, planlanan kombine satışına ulaşılmış olmasına rağmen taraftarlarımızdan gelen yoğun talep üzerine ek kombine satışı yapılmasına karar vermiştir.1 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00’da başlayacak olan ek kombine satışı, 3 Ağustos Çarşamba günü saat 23.59’da sona erecektir.