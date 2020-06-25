Samanyolu Haber /Gündem / Fatih’in portresini İstanbul Büyükşehir Belediye'si satın aldı /25 Haziran 2020 19:17

Fatih’in portresini İstanbul Büyükşehir Belediye'si satın aldı

enedikli ressam Gentile Bellini'ye ait olduğu bilinen üç Fatih Sultan Mehmet portresinden, özel koleksiyondaki tek örnek bugün Londra'da yapılan açık artırmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından toplamda 935 bin sterlin (yaklaşık 8 milyon lira) ödenerek satın alındı.

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Venedikli ressam Gentile Bellini’ye ait olduğu bilinen üç Fatih Sultan Mehmet portresinden, özel koleksiyondaki tek örnek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 770 bin sterline satın alındı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla portrenin İBB tarafından satın alındığını duyurdu. İmamoğlu portreyi paylaşarak şu ifadeleri kullandı: “Londra’da açık artırma ile satılan, Fatih Sultan Mehmet Han’ın günümüze kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan, İtalyan ressam Gentile Bellini’nin atölyesinden 15. yüzyılda çıktığı tahmin edilen yağlıboya tabloyu İBB olarak satın aldık.”


Fatih Sultan Mehmet’in portresi, “Sultan 2. Mehmet, mevki sahibi genç ile birlikte” ismiyle bugün Londra’da müzayedeye çıkarıldı. Venedikli ressam Gentile Bellini’nin yaptığı ve özel koleksiyondaki tek portreye, 770 bin sterline (6 milyon 500 bin lira) alıcı çıktı. Müzayede yetkilileri, masraflarla birlikte alıcının 935 bin dolar ödeyeceğini duyurdu.

Fatih tablosu özel bir müzede sergilenecek
İBB Daire Başkanı Polat, alımın, İBB'nin "koleksiyon edinim bütçesinden" karşılanacağını açıkladı.
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