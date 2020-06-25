İBB vapur ücretlerini 5 kuruş yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) teklifi üzerine Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bugün oy birliğiyle vapur hatlarının ücret tarifesinde indirime gitti. Şehir Hatları vapurlarında ücret tarifesi, 31 Ağustos 2020 tarihine kadar 10:00-16:00 saatleri arasında 5 kuruş olacak şekilde yeniden fiyatlandırıldı.







Adalar seferleri indirimden muaf tutulurken, indirim yapılan hatlar şunlar oldu: Üsküdar-Eminönü, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve 3 iskeleden fazla uğramalı hatlar.





Kararı sosyal medya hesabından duyuran İBB CHP Meclis Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, bu uygulamayla deniz ulaşımının özendirilmesinin amaçlandığını belirtti.





NORMAL ÜCRETLER 4 TL İLE 1,70 ARASINDA





Teklif metninde “İstanbul’da deniz ulaşımını yaygınlaştırmak, geliştirmek ve Covid-19 bulaşılık riskinin en aza indirilmesi amacıyla esnek çalışma saatlerinin desteklenmesi ve yolcuların toplu ulaşım araçlarını zirve saatleri dışında kullanmalarının teşvik edilmesinin” amaçlandığı ifade edildi.





Vapurlarda Adalar hariç mevcut ücret tarifesi şöyle:













TOPLU ULAŞIMDA DENİZİN PAYI YÜZDE 2,1





İstanbul İstatistik Ofisi’nin açıkladığı bilgilere göre, 2020 yılı mayıs ayı için akıllı bilet bindilerinin yüzde 52,9’u lastik tekerlekli toplu taşımayı, yüzde 25,7’si metro-tramvayı, yüzde 13,3’ü metrobüs’ü, yüzde 5,9’u Marmaray’ı ve yüzde 2,1’i ise deniz yolunu tercih etti.



