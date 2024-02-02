Samanyolu Haber /Ekonomi / Fatih Karahan: Merkez Bankası Başkanı o mu olacak? /02 Şubat 2024 23:49

Fatih Karahan: Merkez Bankası Başkanı o mu olacak?

Tıpkı bugün istifa eden Hafize Gaye Erkan gibi Amerika'dan Türkiye'ye dönerek temmuz ayında Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak göreve başlayan Fatih Karahan'ın adı başkanlık koltuğu için geçiyor.

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Kamuoyunun malumu olduğu üzere, son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikastı kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan, ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum" açıklamasını yaptı.

Bu açıklamanın ardından gözler Gaye Erkan'ın yerine geçecek isme çevrildi.  "Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan’ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.

Ekonomi çevrelerinin yakından takip  ettiği uluslararası haber ajansı Bloomberg Merkez Bankası Başkan Yardımcısı  Fatih Karahan'ın başkan olarak atanmasının beklendiğini duyurdu.



FATİH KARAHAN KİMDİR?

Hafize Gaye Erkan’ın 9 Haziran 2023’te Merkez Bankası Başkanı olarak atanmasının ardından, üst yönetimde de 28 Temmuz 2023'te değişmişti.

Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine getirilen isimlerden biri olan ekonomist Fatih Karahan ABD’de yaşıyordu.

Temmuz 2023'te sosyal medya hesabından uçağın içinde ailesiyle birlikte göründüğü bir fotoğraf paylaşan Karahan, takipçilerinin nereye seyahat ettiğini sorması üzerine Türkiye yanıtını vermişti.

1982 yılında Eskişehir’de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi’nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası’nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar anılan kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı.

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022’de Amazon’da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022’de Amazon’da Başekonomist görevine atandı.

Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atandı.
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